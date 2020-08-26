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Игрок "Шахтера" попал в сборную сезона Лиги Европы

Среда 26 августа 2020 18:38
Игрок "Шахтера" попал в сборную сезона Лиги Европы
Фото: Тайсон (twitter.com/fcshakhtar)
Автор: Вера Олейник

Команда состоит из 23 игроков

Специальные обозреватели УЕФА составили символическую сборную из 23 игроков по итогам Лиги Европы сезона 2019/20. В команду вошел и полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон.

Об этом сообщается в Twitter турнира.

На счету бразильца один забитый мяч и две голевые передачи в шести матчах Лиги Европы.

Полный список игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Самир Ханданович ("Интер"), Яссин Буну ("Севилья"), Карл-Йохан Йонссон ("Копенгаген")

Защитники: Серхио Регилон, Хесус Навас и Жюль Кунде (все - "Севилья"), Стефан де Врей ("Интер"), Конор Коуди ("Вулверхэмптон"), Джонатан Та ("Байер")

Полузащитники: Бруну Ференандеш, Фред (оба - "Манчестер Юнайтед"), Тайсон ("Шахтер"), Эвер Банега ("Севилья"), Кай Хаверц ("Байер"), Николо Барелла, Марцело Брозович (оба - "Интер"), Фабиан Фрай ("Базель")

Нападающие: Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес (оба - "Интер"), Лукас Окампос, Люк де Йонг, Мунир Эль-Хаддади (все - "Севилья"), Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед")

"Шахтер" в нынешнем розыгрыше турнира дошел до полуфинала Лиги Европы, где проиграл "Интеру" с разгромным счетом 0:5.

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