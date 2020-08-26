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Гравець "Шахтаря" потрапив до збірної сезону Ліги Європи

Середа 26 серпня 2020 18:38
Гравець "Шахтаря" потрапив до збірної сезону Ліги Європи
Фото: Тайсон (twitter.com/fcshakhtar)
Автор: Вера Олейник

Команда складається з 23 гравців

Спеціальні оглядачі УЄФА склали символічну збірну з 23 гравців за підсумками Ліги Європи сезону 2019/20. В команду увійшов і півзахисник донецького "Шахтаря" Тайсон.

Про це повідомляється в Twitter турніру.

На рахунку бразильця один забитий м'яч і дві гольові передачі в шести матчах Ліги Європи.

Повний список гравців виглядає наступним чином:

Воротарі: Самір Ханданович ("Інтер"), Яссін Буну ("Севілья"), Карл-Йохан Йонссон ("Копенгаген")

Захисники: Серхіо Регілон, Хесус Навас і Жюль Кунді (всі - "Севілья"), Стефан де Врей ("Інтер"), Конор Коуді ("Вулверхемптон"), Джонатан Та ("Байєр")

Півзахисники: Бруну Ференандеш, Фред (обидва - "Манчестер Юнайтед"), Тайсон ("Шахтар"), Евер Банега ("Севілья"), Кай Хаверц ("Байєр"), Ніколо Барелла, Марцело Брозович (обидва - "Інтер"), Фабіан Фрай ("Базель")

Нападники: Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартінес (обидва - "Інтер"), Лукас Окампос, Люк де Йонг, Мунір Ель-Хаддад (всі - "Севілья"), Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед")

"Шахтар" в нинішньому розіграші турніру дійшов до півфіналу Ліги Європи, де програв "Інтеру" з розгромним рахунком 0:5.

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