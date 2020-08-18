"Шахтер" поднялся на рекордную позицию в клубном рейтинге УЕФА

Фото: "Интер" - "Шахтер" (twitter.com/fcshakhtar)

"Горняки" теперь 12 в Европе

"Шахтер" разгромно проиграл "Интеру" в одноматчевом противостоянии 1/2 финала Лиги Европы, но все равно добавил себе очков в клубный рейтинг УЕФА. Теперь донецкая команда занимает 12 место в Европе.

Соответствующие данные содержатся на официальном сайте УЕФА.

Клубным рекордом "горняков" является 13 позиция, которую команда заняла в 2013 году.

По новым правилам, введенным УЕФА в связи с пандемией коронавируса, на этапах еврокубков, состоящих из одного поединка, за победу дается 3 очка, за ничью с переходом в серию пенальти - 2 очка, а поражение автоматически приносит 1 очко в копилку клуба и страны.

"Горняки" по итогам сезона сумели догнать "Боруссию" Дортмунд и "Тоттенхэм". Правда, возможно, это не финальная их позиция. Участие в еврокубках продолжает французский "Лион", который сейчас на 16 позиции.

Напомним, ранее за счет уверенной победы в четвертьфинале над швейцарским "Базелем" (4:1) донецкий клуб опередил английский "Челси" и поднялся на 14 место.

Кроме того, эта победа позволила Украине подняться на 9 место в таблице коэффициентов УЕФА, дающего право вице-чемпиону страны стартовать с третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, а не со второго. На место Украины в текущем цикле уже ничто не повлияет.