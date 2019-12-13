Игрок сборной Украины включен в команду недели Лиги Европы

Украинский полузащитник бельгийского "Гента" Роман Безус включен в символическую сборную заключительного шестого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Полностью команда недели в Лиге Европы выглядит следующим образом:

Вратарь: Вид Белец (АПОЭЛ)

Защитники: Эшли Янг ("Манчестер Юнайтед"), Жорис Ньяньон ("Ренн"), Гернот Траунер (ЛАСК), Гаэль Клиши ("Истанбул Башакшехир")

Полузащитники: Хуан Мата ("Манчестер Юнайтед"), Роман Безус ("Гент"), Такума Асано ("Партизан"), Букайо Сака ("Арсенал")

Нападающие: Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед"), Диогу Жота ("Вулверхэмпто")

Ранее стали известны все участники 1/16 финала плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии состоится 16 декабря.

Напомним, "Динамо" завершило свои выступления в Лиге Европы, сыграв в решающем матче с "Лугано" вничью - 1:1. Также свои выступления в турнире завершил бронзовый призер УПЛ "Александрия". Таким образом, на европейской арене весной представлять Украину будет только "Шахтер", которого "Аталанта" выбила из Лиги чемпионов (3:0).