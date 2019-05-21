ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Наполи" проявляет интерес к игроку сборной Украины

Новости » Спорт    21.05.2019 - 17:05
"Наполи" проявляет интерес к игроку сборной Украины
Фото: Руслан Малиновский (krcgenk.be)

Скауты "адзурри" следят за украинским хавбеком

Полузащитник бельгийского "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский попал в сферу интересов "Наполи". Об этом сообщает портал Calcio Napoli 24.

Неаполитанский клуб намерен усилить линию полузащиты в летнее межсезонье и попытается приобрести украинского хавбека. Представители "адзурри" уже обращались к "Генку" за информацией по 26-летнему игроку.

В течение нескольких последних месяцев скауты "Наполи" неоднократно присутствовали на матчах "Генка", где наблюдали за игрой Малиновского.

В завершившемся сезоне полузащитник провел 51 поединок в футболке "бело-синих", забив 16 голов и совершив 16 ассистов, и помог "Генку" выиграть титул чемпиона Бельгии.

Напомним, ранее в услугах Малиновского была заинтересована итальянская "Рома".

Шевченко объявил заявку сборной Украины на отборочные матчи Евро-2020 Сборная Украины проведет матч отбора Евро-2020 с Литвой в Харькове
Новости Украины Сборная УкраинытрансферыНаполислухи
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь