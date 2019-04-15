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Малиновский признан лучшим игроком "Генка" второй тур подряд

Новости » Спорт    15.04.2019 - 16:06
Малиновский признан лучшим игроком "Генка" второй тур подряд
Фото: Руслан Малиновский в матче с "Брюгге" (krcgenk.be)

Украинец в матче с "Брюгге" записал на свой счет гол и ассист

Полузащитник сборной Украины и "Генка" Руслан Малиновский вновь стал лучшим игроком своей команды. Об этом информирует официальный Twitter бельгийского клуба.

Украинец в рамках 4 тура чемпионской группы национального первенства против "Брюгге" (3:1) отдал результативный пас, однако его одноклубник попал в офсайд и гол засчитан не был. Но 25-летний хавбек в этой встрече сам реализовал пенальти.

Этот гол стал 15 для него в сезоне в 45 матчах за "Генк". Он также отдал 13 голевых передач.

Отметим, что на прошлой неделе Малиновский получил награду лучшего игрока встречи с "Гентом" (2:1).

Напомним, футболист "Динамо" Виктор Цыганков третий раз кряду признан лучшим игроком тура УПЛ.

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