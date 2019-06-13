Гравець збірної України відмовився продовжувати контракт зі своїм клубом

Фото: Руслан Малиновський (krcgenk.be)

Малиновський має намір перебратися в топ-чемпіонат

Український півзахисник Руслан Малиновський відмовився продовжувати угоду з "Генком" і збирається влітку покинути бельгійську команду. Про це повідомив агент 26-річного українського футболіста Сергій Серебренніков виданню Nieuwsblad.be.

Він зазначив, що Руслан провів хороший час в "Генку", але він досяг віку, в якому вважає себе готовим до кроку вперед. Футболіст хотів би продовжити свою кар'єру в чемпіонатах Англії або Італії, і розраховує на трансфер в це міжсезоння.

Чинна угода українця з "Генком" прописаний до 2022 року. Клуб відмовляється відпускати його менш, ніж за 10 млн євро.

Інтерес до Малиновського виявляють ряд італійських клубів серії А - "Аталанти", "Сампдорії", а також "Наполі".

У чемпіонаті Бельгії сезону 2018/2019 Малиновський провів 37 матчів, забив 13 голів, віддав 11 гольових передач.