Фанати Xbox обурені: ігри Call of Duty краще працюватимуть на PS5

Microsoft спільно з Activision ухвалила рішення розширити географію своїх класичних ігор. Проте реліз легендарних шутерів на консолях конкурентів спровокував гучний скандал всередині геймерської спільноти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Windows Central .

Класика Call of Duty переходить на PlayStation

Розробники зі студії Treyarch офіційно оголосили, що культові ігри Call of Duty: Black Ops (2010) та Call of Duty: Black Ops 2 (2012) вийдуть на платформі PlayStation вже у липні.

Оскільки консолі PS4 та PS5 не мають апаратної сумісності з дисками від PS3, раніше пограти на сучасних пристроях Sony можна було лише через хмарний стрімінг у підписці PlayStation Plus Premium.

Тепер за створення нативних сучасних версій для екосистеми Sony взялася досвідчена команда Iron Galaxy Studios. Порти підключатимуться до вже існуючої мережі серверів, тож користувачі консолей від Sony отримають повноцінний доступ до мультиплеєра та зомбі-режиму безпосередньо.

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Чому розлючені власники Xbox та ПК?

Попри позитивну новину для фанатів PlayStation, цей крок викликав шквал обурення серед рідної аудиторії Microsoft. На консолях Xbox One та Xbox Series XS обидві частини Black Ops доступні ще з 2016 року завдяки програмі зворотної сумісності.

Однак за ці роки Microsoft не зробила нічого для покращення ігрового досвіду своїх клієнтів.

Гравці масово скаржаться на такі критичні проблеми:

Застаріла роздільна здатність: на сучасних консолях Xbox Series X ігри досі працюють у базовій роздільній здатності 720p, а картинка виглядає надто розмитою.

Навала читерів: сервери обох частин на Xbox та ПК роками залишаються закинутими, через що мультиплеєр повністю окупували хакери.

Відсутність у Game Pass: попри те, що Microsoft придбала Activision Blizzard майже три роки тому, ці старі ігри досі не додали до безкоштовної бібліотеки Game Pass, а за сюжетні доповнення (DLC) доводяться платити повну вартість.

"Microsoft та Xbox реально ненавидять своїх клієнтів. Так, версія для Xbox 360 існує. Але ігри заблоковані в 720p і кишать хакерами. Минули роки після злиття з Activision, а їх досі немає в Game Pass, та ще й DLC треба купувати окремо. Що за маразм", - обурюється один із фанатів у соцмережах.

Наразі ні Microsoft, ні Treyarch не анонсували технічних патчів чи графічних оновлень для Xbox та ПК, які б зрівняли якість гри з майбутніми native-портами для PlayStation.

Тож ситуація, коли власники конкурентної платформи отримують кращі умови для гри від внутрішніх студій Xbox, суттєво б'є по репутації бренду.