ua en ru
Пн, 06 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Фанати чекали іншого: Call of Duty Black Ops вийде на PS5 без ремастера

13:22 06.07.2026 Пн
2 хв
Реліз ігор епохи PS3 може відбутися найближчими днями
aimg Ольга Завада
Фанати чекали іншого: Call of Duty Black Ops вийде на PS5 без ремастера Treyarch перенесе оригінальні частини Black Ops на нове покоління консолей (скриншот: Activision)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Компанія Treyarch офіційно підтвердила, що реліз портів Call of Duty: Black Ops та Black Ops 2 для PlayStation 5 заплановано на липень 2026 року. Фахівці зафіксували появу перших патчів.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на PlayStation Game Size.

Аналіз бази даних PlayStation

Моніторингові сервіси зафіксували появу кількох технічних оновлень для обох частин Call of Duty у базі даних PlayStation 2 та 3 липня. Спочатку завантажили патч версії 1.02, а наступного дня з'явилося оновлення 1.03.

Аналіз поточної ситуації:

Індекс оновлення. Версія патчу 1.03 зазвичай є фінальною збіркою, яку завантажують на сервери безпосередньо перед релізом цифрових версій ігор для PS4 та PS5.

Оцінка. Профільний інсайдер CharlieIntel, який раніше публікував точні витоки щодо франшизи Activision, підтвердив, що реліз відбудеться найближчим часом.

Версії пристроїв. Розробники з Treyarch підкреслили, що йдеться про прямі порти оригінальних ігор, а не про ремейки чи ремастери.

Користувачам будуть доступні базові режими:

  • сюжетна кампанія,
  • багатокористувацька гра,
  • режим із зомбі.

Примітно, що технічні покращення графіки будуть мінімальними.

Терміни релізу та вартість

Серед спільноти гравців існує дві основні версії щодо точного дня релізу. Частина користувачів очікувала завершення безкоштовного пробного періоду актуальної Black Ops 7, який закінчується 6 липня 2026 року.

Інші аналітики припускають, що видавець відкладе запуск до завершення фіналу турніру COD League Championship Weekend, який заплановано на 19 липня.

Офіційна ціна для платформи PlayStation поки не оголошена, проте орієнтиром слугують дані конкурентів:

Очікувана вартість ігор

За інформацією CharlieIntel, в інтернет-магазині Xbox Store вже оновилися цінники на ці позиції. Вартість кожної частини становить 40 доларів (близько 1785 грн).

Якщо завантажувані доповнення (DLC) не увійдуть у базовий комплект, загальна вартість повного видання для власників PS5 може виявитися вищою за очікувану.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
PlayStation
Новини
Кількість загиблих у Києві внаслідок обстрілу РФ зросла до 12 осіб
Кількість загиблих у Києві внаслідок обстрілу РФ зросла до 12 осіб
Аналітика
Росія масово б'є по складах: як атаки змінюють логістику та ринок нерухомості України
Марія Волощукредактор РБК-Україна Росія масово б'є по складах: як атаки змінюють логістику та ринок нерухомості України