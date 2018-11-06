Следствие обоснованно считает Торбина организатором покушения на Гандзюк, - ГПУ

Фото: Сергей Торбин (facebook.com/sergij.nikitenko)

По словам Луценко, Торбин находится в СИЗО

Следствие обоснованно считает Сергея Торбин организатором покушения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сказал в ходе отчета правоохранителей в Верховной раде генеральный прокурор Юрий Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

Луценко отметил, что Торбин сейчас находится в следственном изоляторе. Других задержанных ГПУ считает исполнителями. Все являются участниками антитеррористической операции (АТО).

"Это преступление было спланировано и реализовано лицами, которые сейчас были задержаны, но затем мера пресечения за сотрудничество со следствием некоторым из лиц была изменена. Это гражданин Торбин 77 года рождения, который рассматривается следствием как организатор преступления, находится в следственном изоляторе. Гражданин Горбунов 91 года, гражданин Вишневский 90-го года, гражданин Гравчук 95 года и гражданин Васенович 94 года. Все подозреваемые являются участниками АТО. 4 человека дали признание своего участия в преступлении и указали на роли других участников преступления. В связи с этим, следствие обоснованно считает Торбина организатором преступления, а других - исполнителями", - сообщил Луценко.

Напомним, Генпрокуратура имеет подозрения относительно 12 человек, которые вероятно были заказчиками убийства херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк. По словам генпрокурора Юрия Луценко, по делу было проведено 367 допросов и 21 экспертизу.

Также Луценко заявил, что дело по убийству херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк передадут в суд до конца 2018 года.