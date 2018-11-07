Гра на публіку: навіщо генпрокурор Юрій Луценко просив депутатів його звільнити

У Верховній Раді відмовилися звільняти Юрія Луценка (gp.gov.ua)

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що за посаду не тримається і готовий піти у відставку. Про це він повідомив в парламенті, представляючи звіт по справі про напад на активістку Катерину Гандзюк, яка померла минулої неділі. Депутати очікувано його прохання не підтримали, проваливши ні до чого незобов'язуюче голосування. Навіщо генпрокурор просив парламент його звільнити і чому Рада на це не пішла – в матеріалі РБК-Україна.

Генеральний прокурор Юрій Луценко у вівторок, 6 листопада, з трибуни Верховної ради повідомив, що планує подати президентові заяву про відставку. І попросив парламент проголосувати за його звільнення вже на цьому тижні. Як сказав сам Луценко, "щоб не було ніяких сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється".

"Сьогодні подам заяву, а вам вирішувати, Мустафа Найєм буде керувати слідством і встановлювати з екранів телевізора винних, або правоохоронні органи, які несуть за це кримінальну відповідальність", - сказав генпрокурор, чим викликав оплески в залі.

Заявивши про готовність залишити посаду за власним бажанням, Луценко завершив доповідь про хід розслідування нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк, яка померла в лікарні минулої неділі.

Звітуючи у цій справі, керівник ГПУ розповів про те, що було зроблено правоохоронними органами за останні три місяці з моменту нападу на Гандзюк, про затриманого організатора і виконавців.

Луценко також повідомив про 12 версіях того, хто може бути замовником вбивства, і обурився, що одна з цих версій просочилася в пресу стараннями тих, хто, за словами генпрокурора, "хоче всіляко опорочити влада, а не допомогти результату слідства".

Напередодні в телеграм-каналі The Newsroom з'явилася інформація, що можливим посередником у вбивстві Катерини Гандзюк може бути помічник народного депутата від БПП Миколи Паламарчука Ігор Павловський. Тоді як сам Паламарчук заявив, що до ситуації з нападом на Катерину Гандзюк не має ніякого відношення.

Крім збурень про витоку інформації, Луценко також розкритикував ідею депутатів створити парламентську Тимчасову слідчу комісію для розслідування вбивства Гандзюк і нападів на інших громадських активістів. Організаторам ТСК, на думку генпрокурора, потрібен не результат, а піар. Юрій Луценко додав, що не може допустити "двовладдя в країні", яке призводить до знищення правоохоронної системи без доказів".

Незважаючи на обурення Луценка, парламентарії все ж проголосували за створення слідчої комісії, в яку увійшли 19 осіб. Очолив ТСК позафракційний депутат Борислав Береза. Але генпрокурор попередив, що комісія не отримає доступ до документів розслідування, оскільки слідство ще не завершено і вся інформація по справі засекречена. Зайвим приводом для секретності став витік інформації у ЗМІ, уточнив Луценко.

Хід конем

Віце-спікер Ірина Геращенко (БПП) ще в залі відразу після заяви Луценко сказала, що провладна коаліція не підтримає відставку генерального прокурора, але закликала поставити це питання на голосування, щоб побачити, що "коаліція не дає на це голоси".

У кадрових питаннях коаліція взагалі рідко дає голоси, особливо якщо це стосується звільнення. Яскравий тому приклад - міністри АПК та інформаційної політики, які написали заяви про відставку ще в травні 2017 року. Виняток зробили, мабуть, тільки для Олександра Данилюка, звільнивши його після скандалу з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Але як такого голосування за відставку Луценка вчора не було. "Можу поставити тільки на політичне рейтингове голосування, а не реальне голосування. Але, якщо є така вимога, я поставлю", - неохоче пояснив спікер Андрій Парубій. Ні до чого незобов'язуючу голосування зібрало 38 "за", після чого депутати перейшли до питання про створення ТСК, проти якої виступив Юрій Луценко.

Демарш генпрокурора не став сюрпризом для президентської команди. І це не було імпровізацією, запевняють в команді Петра Порошенка. За інформацією РБК-Україна, заява Луценка про відставку було узгоджене з президентом і його найближчим оточенням. І там не особливо турбувалися з приводу можливого розвитку подій. Всі, в тому числі і сам Луценко, свідомо розуміли, що голосів для його відставки у Раді не буде.

"Луценко виглядав набагато краще, ніж Аваков (Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ, - ред.), який провалив розслідування по справі Гандзюк та інших активістів. Він тримається за посаду, Луценко не тримається. Це скоріше політичний крок. Він показав, що якщо є питання чи недовіру, то він готовий піти", - говорить один зі співрозмовників з команди Порошенка.

Між тим, джерела видання в "Народному фронті", одним з лідерів якої є Аваков, розцінили заяву генпрокурора як "фарс" і "піар". "Це не більш ніж черговий піар. Він прекрасно розумів, що голосів під його звільнення не буде", - сказав виданню один з "фронтовиків".

Один з впливових "фронтовиків" в розмові з РБК-Україна заявив, що Аваков не писатиме заяву про відставку. "Авакову взагалі орден дати треба, він розслідуванням займається. А Луценко - політик. Хоча, звичайно, красень, хід хороший. Але голосів за його звільнення не буде", - сказав він.

Ще одне джерело в парламентській коаліції розповіло виданню, що ідею подати у відставку генпрокурор озвучив у вузькому колі ще кілька днів тому. "Таку думку він закидував ще до смерті Гандзюк. Мотивація - депутати не дають йому знімати недоторканність з регіоналів, наприклад, з Вілкула, неможливо працювати, нехай Найєм керує слідством по телевізору, і так далі. Він розумів, що голосів не буде, але виглядати він буде як борець. А тут ще й такий привід. Чистий піар", - сказав співрозмовник.

В парламенті Луценко не гребував емоціями. Під час звіту правоохоронців перед парламентаріями між генпрокурором і заступником голови фракції "Самопоміч" Єгором Соболєвим розгорілася словесна перепалка. У відповідь на критику з боку Соболєва та його колег по фракції Луценко назвав парламентарія "недорослю, у якого діарея мозку виливається прямо в залі". Після цього частина депутатів почали скандувати генпрокурору "ганьба".

З прицілом на майбутнє

І хоча вчорашні події в Раді відбулася з відставкою генпрокурора в короткостроковій перспективі не мають жодних наслідків, політичні дивіденди в майбутньому Юрій Луценко може отримати.

Але питання його виходу з ГПУ – це справа часу. Сам Луценко неодноразово заявляв про те, що збирається залишити посаду після президентських виборів в незалежності від їх результату. Після цього в планах у нього повернутися у велику політику і брати участь у парламентських виборах. Сам він не виключає, що до парламентської компанії створить спільну політичну силу з мером Києва Віталієм Кличком.

У президентській команді подібного роду заяви Луценка сприймають досить спокійно. "Він член команди президента. До президентських виборів він, як і Кличко - з нами в команді. Але що буде далі, після президентських виборів - складно загадувати", - прокоментував один із соратників Порошенко, уточнивши, що поки немає підстав для сумніву в їх лояльності команді.

"Луценко завжди був політиком. І він вже сказав, що збирається повернутися в політику. Як і будь-який політик він повинен розглядати для себе варіант "Б", - підсумував собседник з команди президента.