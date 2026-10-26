Ми не можемо відкладати турботу про людей до закінчення війни: бліц з Тереховим про бюджет

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Перші успіхи в бюджетному комітеті : Низку пропозицій Асоціації прифронтових міст враховано (підтримка ВПО, житло, укриття), проте більшість із них поки залишаються лише рекомендаціями для уряду.

: Низку пропозицій Асоціації прифронтових міст враховано (підтримка ВПО, житло, укриття), проте більшість із них поки залишаються лише рекомендаціями для уряду. Захист ресурсів громад : В Асоціації наполягають на збереженні 64% ПДФО в місцевих бюджетах і скасуванні/зменшенні вилучення реверсної дотації, аби прифронтові міста мали кошти на оперативне відновлення після обстрілів.

: В Асоціації наполягають на збереженні 64% ПДФО в місцевих бюджетах і скасуванні/зменшенні вилучення реверсної дотації, аби прифронтові міста мали кошти на оперативне відновлення після обстрілів. Підтримка ВПО : Вдалося провести рішення щодо використання залишків коштів на житло для переселенців та врахування кількості ВПО під час бюджетного вирівнювання.

: Вдалося провести рішення щодо використання залишків коштів на житло для переселенців та врахування кількості ВПО під час бюджетного вирівнювання. Невирішені соціальні вимоги: Залишилися без підтримки пропозиції щодо суттєвого підвищення зарплат учителям, підняття мінімальної зарплати (до 10 тисяч грн) та прожиткового мінімуму (до 7600 грн).

Бюджетний процес цьогоріч відбувається у досить складних умовах. В уряді раніше вводились обмеження на державні видатки на цей рік, досі не вирішено питання із залученням іноземної фінансової допомоги на 2027-й.

Водночас прагнення до максимальної економії видатків не повинно ставати єдиним дороговказом для уряду й парламенту в ході бюджетного процесу. Так, Асоціація прифронтових міст і громад на чолі з харківським мером Ігорем Тереховим надіслала великий пакет пропозицій і до парламенту, і до Кабінету міністрів.

Вони спрямовані як на підтримку власне прифронтових регіонів, так і на захист інтересів внутрішньо переміщених осіб, педагогів і зростання соцстандартів.

"Державний бюджет має одночасно працювати на дві головні цілі – зміцнення обороноздатності країни та захист людей", – каже РБК-Україна Терехов.

– Бюджетний комітет Верховної Ради розглянув пропозиції до Державного бюджету на 2027 рік. Асоціація прифронтових міст та громад подала досить великий пакет змін. Наскільки ви задоволені результатом?

– Маємо перші результати, але говорити про остаточний успіх поки зарано. Низка наших пропозицій знайшла відображення у висновках бюджетного комітету. Насамперед ідеться про збереження фінансових ресурсів громад, підтримку переселенців та забезпечення їх житлом.

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Також комітет рекомендував уряду опрацювати збільшення фінансування Державного фонду регіонального розвитку, завершення будівництва освітніх і медичних об'єктів, виділення додаткових коштів на укриття у школах і дитсадках.

Водночас більшість цих питань поки залишаються на рівні рекомендацій уряду, а деякі принципові для нас пропозиції взагалі не отримали належної підтримки.

Ми готували ці пропозиції, виходячи з конкретних проблем, з якими сьогодні стикаються мільйони українців. І головне для нас – щоб люди отримали необхідну підтримку, а громади мали достатньо ресурсів для забезпечення їхніх потреб.

– Одне з головних питань, які ви порушували, – збереження 64% ПДФО в місцевих бюджетах та невилучення реверсної дотації. Чому це настільки принципово для прифронтових громад?

– Тому що за цими бюджетними показниками стоїть повсякденне життя людей. Візьмімо Харків. Після російських ударів нам потрібно негайно відновлювати електропостачання, тепло, воду, ремонтувати пошкоджені будинки, забезпечувати роботу лікарень, шкіл, комунального транспорту. І все це потребує величезних коштів.

При цьому громади не можуть зупинити свою роботу чи відкласти вирішення проблем до кращих часів. Якщо після обстрілу в будинку немає опалення, людям потрібне тепло сьогодні, а не через місяць.

Тому ми наполягаємо на збереженні 64% ПДФО в місцевих бюджетах. Також пропонуємо не вилучати реверсну дотацію з бюджетів громад на територіях активних бойових дій та зменшити її для інших постраждалих громад.

Бюджетний комітет рекомендував уряду опрацювати ці питання. І я розраховую, що їх буде враховано. Адже громади, які щодня долають наслідки війни, повинні мати достатньо ресурсів для цього.

Фото: Ігор Терехов - про завдання держбюджету на наступний рік (колаж РБК-Україна)

– Серед ваших пропозицій був великий блок щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб. Що вдалося просунути в цьому напрямі?

– Насамперед питання забезпечення переселенців житлом. Це одна з найболючіших проблем для людей, які втратили домівки через війну.

Бюджетний комітет підтримав розширення можливостей використання залишків коштів окремих місцевих бюджетів на придбання та облаштування житла для ВПО. Також уряду рекомендовано опрацювати програми пільгового житлового кредитування та створення фондів соціального житла.

Ще один важливий результат – комітет запропонував уряду враховувати кількість зареєстрованих переселенців під час бюджетного вирівнювання. Адже громади, які прийняли велику кількість ВПО, мають додаткове навантаження на лікарні, школи, соціальні служби та комунальну інфраструктуру. І держава повинна це враховувати під час розподілу бюджетних ресурсів.

– Ви досить критично висловлювалися щодо недостатнього фінансування освіти та соціальних видатків. Які пропозиції Асоціації залишилися без підтримки?

– Передусім нас не влаштовує ситуація з оплатою праці педагогів. Ми запропонували збільшити освітню субвенцію та встановити зарплати вчителів на рівні щонайменше двох мінімальних зарплат.

Бюджетний комітет порушив питання реформування оплати праці в освіті, але наші конкретні пропозиції поки не підтримав.

Я хочу, щоб ми розуміли, про яких людей говоримо. У Харкові вчителі щодня спускаються разом із дітьми до підземних шкіл, працюють в укриттях, продовжують навчати попри постійну небезпеку. Ми всі вдячні їм за цю роботу, але вдячність повинна підкріплюватися гідною оплатою праці.

Не менш важливе питання – соціальні стандарти. Ми запропонували підвищити мінімальну зарплату до 10 тисяч гривень, прожитковий мінімум - до 7600 гривень, збільшити допомогу переселенцям та інші соціальні виплати.

Сьогодні зростає бідність, багато українських родин змушені економити на продуктах, ліках, найнеобхідніших речах. І держава повинна шукати можливості для їхньої підтримки.

Я прекрасно розумію, наскільки складно формувати бюджет під час війни. Оборона залишається безумовним пріоритетом, але ми не можемо забувати про людей, які живуть і працюють у нашій країні, виховують дітей, підтримують її економіку.

– Тепер проєкт бюджету доопрацьовуватиме Кабінет Міністрів. Чого ви очікуєте від уряду і що вважатимете головним результатом цієї роботи?

– Асоціація направила свої пропозиції і до Верховної Ради, і безпосередньо до Кабінету Міністрів. Тому уряд добре знає нашу позицію та аргументи, які за нею стоять.

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Ми розраховуємо, що під час доопрацювання бюджету Кабмін врахує не лише рекомендації парламентського комітету, а й інші принципові пропозиції Асоціації. Насамперед щодо фінансової підтримки громад, збільшення фінансування освіти, підвищення соціальних стандартів та допомоги переселенцям.

Для мене важливо, щоб ці рішення були забезпечені реальними коштами. Тому що самими рекомендаціями не підвищиш зарплату вчителю, не побудуєш укриття і не допоможеш родині, якій сьогодні бракує грошей на найнеобхідніше.

Проблеми прифронтових громад не можна розглядати лише як питання місцевих бюджетів. Від того, чи зможуть люди залишатися у своїх містах, працювати, виховувати дітей, отримувати освіту та медичну допомогу, залежить стійкість усієї країни.

Переконаний, що державний бюджет має одночасно працювати на дві головні цілі – зміцнення обороноздатності країни та захист людей.

Ми не маємо права відкладати турботу про українців до закінчення війни. Вони потребують підтримки вже сьогодні.