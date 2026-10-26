Мы не можем откладывать заботу о людях до окончания войны: блиц с Тереховым про бюджет

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Первые успехи в бюджетном комитете : Ряд предложений Ассоциации прифронтовых городов учтен (поддержка ВПЛ, жилье, укрытия), однако большинство из них пока остаются лишь рекомендациями для правительства.

: Ряд предложений Ассоциации прифронтовых городов учтен (поддержка ВПЛ, жилье, укрытия), однако большинство из них пока остаются лишь рекомендациями для правительства. Защита ресурсов общин : В Ассоциации настаивают на сохранении 64% НДФЛ в местных бюджетах и отмене/уменьшении изъятия реверсной дотации, чтобы прифронтовые города имели средства на оперативное восстановление после обстрелов.

: В Ассоциации настаивают на сохранении 64% НДФЛ в местных бюджетах и отмене/уменьшении изъятия реверсной дотации, чтобы прифронтовые города имели средства на оперативное восстановление после обстрелов. Поддержка ВПЛ : Удалось провести решение относительно использования остатков средств на жилье для переселенцев и учета количества ВПЛ во время бюджетного выравнивания.

: Удалось провести решение относительно использования остатков средств на жилье для переселенцев и учета количества ВПЛ во время бюджетного выравнивания. Нерешенные социальные требования: Остались без поддержки предложения относительно существенного повышения зарплат учителям, поднятия минимальной зарплаты (до 10 тысяч грн) и прожиточного минимума (до 7600 грн).

Бюджетный процесс в этом году проходит в довольно сложных условиях. В правительстве ранее вводились ограничения на государственные расходы на этот год, до сих пор не решен вопрос с привлечением иностранной финансовой помощи на 2027-й.

В то же время стремление к максимальной экономии расходов не должно становиться единственным ориентиром для правительства и парламента в ходе бюджетного процесса. Так, Ассоциация прифронтовых городов и общин во главе с харьковским мэром Игорем Тереховым направила большой пакет предложений и в парламент, и в Кабинет министров.

Они направлены как на поддержку непосредственно прифронтовых регионов, так и на защиту интересов внутренне перемещенных лиц, педагогов и рост соцстандартов.

"Государственный бюджет должен одновременно работать на две главные цели – укрепление обороноспособности страны и защиту людей", – говорит РБК-Украина Терехов.

– Бюджетный комитет Верховной Рады рассмотрел предложения к Государственному бюджету на 2027 год. Ассоциация прифронтовых городов и общин подала довольно большой пакет изменений. Насколько вы довольны результатом?

– Имеем первые результаты, но говорить об окончательном успехе пока рано. Ряд наших предложений нашел отражение в выводах бюджетного комитета. Прежде всего речь идет о сохранении финансовых ресурсов общин, поддержке переселенцев и обеспечении их жильем.

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Также комитет рекомендовал правительству проработать увеличение финансирования Государственного фонда регионального развития, завершение строительства образовательных и медицинских объектов, выделение дополнительных средств на укрытия в школах и детсадах.

В то же время большинство этих вопросов пока остаются на уровне рекомендаций правительству, а некоторые принципиальные для нас предложения вообще не получили надлежащей поддержки.

Мы готовили эти предложения, исходя из конкретных проблем, с которыми сегодня сталкиваются миллионы украинцев. И главное для нас – чтобы люди получили необходимую поддержку, а общины имели достаточно ресурсов для обеспечения их потребностей.

– Один из главных вопросов, которые вы поднимали, – сохранение 64% НДФЛ в местных бюджетах и неизъятие реверсной дотации. Почему это настолько принципиально для прифронтовых общин?

– Потому что за этими бюджетными показателями стоит повседневная жизнь людей. Возьмем Харьков. После российских ударов нам нужно немедленно восстанавливать электроснабжение, тепло, воду, ремонтировать поврежденные дома, обеспечивать работу больниц, школ, коммунального транспорта. И все это требует огромных средств.

При этом общины не могут остановить свою работу или отложить решение проблем до лучших времен. Если после обстрела в доме нет отопления, людям нужно тепло сегодня, а не через месяц.

Поэтому мы настаиваем на сохранении 64% НДФЛ в местных бюджетах. Также предлагаем не изымать реверсную дотацию из бюджетов общин на территориях активных боевых действий и уменьшить ее для других пострадавших общин.

Бюджетный комитет рекомендовал правительству проработать эти вопросы. И я рассчитываю, что они будут учтены. Ведь общины, которые ежедневно преодолевают последствия войны, должны иметь достаточно ресурсов для этого.

Фото: Игорь Терехов – о задачах госбюджета на следующий год (коллаж РБК-Украина)

– Среди ваших предложений был большой блок о поддержке внутренне перемещенных лиц. Что удалось продвинуть в этом направлении?

– Прежде всего вопрос обеспечения переселенцев жильем. Это одна из самых болезненных проблем для людей, потерявших дома из-за войны.

Бюджетный комитет поддержал расширение возможностей использования остатков средств отдельных местных бюджетов на приобретение и обустройство жилья для ВПЛ. Также правительству рекомендовано проработать программы льготного жилищного кредитования и создания фондов социального жилья.

Еще один важный результат – комитет предложил правительству учитывать количество зарегистрированных переселенцев во время бюджетного выравнивания. Ведь общины, принявшие большое количество ВПЛ, имеют дополнительную нагрузку на больницы, школы, социальные службы и коммунальную инфраструктуру. И государство должно это учитывать при распределении бюджетных ресурсов.

– Вы достаточно критично высказывались по поводу недостаточного финансирования образования и социальных расходов. Какие предложения Ассоциации остались без поддержки?

– Прежде всего нас не устраивает ситуация с оплатой труда педагогов. Мы предложили увеличить образовательную субвенцию и установить зарплаты учителей на уровне не менее двух минимальных зарплат.

Бюджетный комитет поднял вопрос реформирования оплаты труда в образовании, но наши конкретные предложения пока не поддержал.

Я хочу, чтобы мы понимали, о каких людях говорим. В Харькове учителя ежедневно спускаются вместе с детьми в подземные школы, работают в укрытиях, продолжают учить несмотря на постоянную опасность. Мы все благодарны им за эту работу, но благодарность должна подкрепляться достойной оплатой труда.

Не менее важный вопрос – социальные стандарты. Мы предложили повысить минимальную зарплату до 10 тысяч гривен, прожиточный минимум - до 7600 гривен, увеличить помощь переселенцам и другие социальные выплаты.

Сегодня растет бедность, многие украинские семьи вынуждены экономить на продуктах, лекарствах, самых необходимых вещах. И государство должно искать возможности для их поддержки.

Я прекрасно понимаю, насколько сложно формировать бюджет во время войны. Оборона остается безусловным приоритетом, но мы не можем забывать о людях, которые живут и работают в нашей стране, воспитывают детей, поддерживают ее экономику.

– Теперь проект бюджета будет дорабатывать Кабинет Министров. Чего вы ожидаете от правительства и что будете считать главным результатом этой работы?

– Ассоциация направила свои предложения и в Верховную Раду, и непосредственно в Кабинет Министров. Поэтому правительство хорошо знает нашу позицию и аргументы, которые за ней стоят.

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Мы рассчитываем, что во время доработки бюджета Кабмин учтет не только рекомендации парламентского комитета, но и другие принципиальные предложения Ассоциации. Прежде всего по поводу финансовой поддержки общин, увеличения финансирования образования, повышения социальных стандартов и помощи переселенцам.

Для меня важно, чтобы эти решения были обеспечены реальными средствами. Потому что одними рекомендациями не повысишь зарплату учителю, не построишь укрытие и не поможешь семье, которой сегодня не хватает денег на самое необходимое.

Проблемы прифронтовых общин нельзя рассматривать лишь как вопрос местных бюджетов. От того, смогут ли люди оставаться в своих городах, работать, воспитывать детей, получать образование и медицинскую помощь, зависит устойчивость всей страны.

Убежден, что государственный бюджет должен одновременно работать на две главные цели – укрепление обороноспособности страны и защиту людей.

Мы не имеем права откладывать заботу об украинцах до окончания войны. Они нуждаются в поддержке уже сегодня.