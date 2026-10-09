Податки на предмети розкоші в Україні треба підвищувати – експерт

Ставку ПДВ в Україні треба диверсифікувати, знизивши її на соціально важливі товари. І навпаки, підвищити ПДВ на предмети розкоші і товари преміум-сегменту.

Про це в коментарі для матеріалу РБК-Україна " Пастка бідності. Як урятувати українців від фінансової катастрофи під час війни " сказав економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Коментуючи ініціативу мера Харкова і голови Асоціації прифронтових міст та громад Ігоря Терехова щодо зниження ПДВ на соціально важливі товари, Кущ зазначив, що таким чином одна сім'я з двох пенсіонерів могла би за рік заощадити собі умовну "тринадцяту пенсію".

"Ключове питання очевидне – де взяти гроші для компенсації недоотриманого державою податку в такому випадку", – йдеться в матеріалі РБК-Україна.

Олексій Кущ пропонує в якості компенсатора диверсифікувати ставку ПДВ, підвищивши її, наприклад, до 25% – на предмети розкоші і товари преміум-сегменту, зокрема люксові автомобілі.

"Це (зниження ПДВ на соціально важливі товари, - ред.) – єдиний механізм, який зараз може зупинити цю соціальну кризу. І навіть відносно стабільні країни, такі, як Польща, застосовують подібні механізми підтримки бідного населення – знижений ПДВ на овочі, фрукти, яйця, м'ясо тощо", – сказав Кущ в коментарі виданню.