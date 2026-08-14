Ігнат уточнив слова про "дві третини реактивних дронів" під час атак РФ

Ігнат уточнив дані про реактивні "Шахеди"

Раніше слова Ігната інтерпретували як "до двох третин реактивних дронів РФ" під час однієї атаки.

Полковник навів коректні дані щодо "Шахедів" з реактивним двигуном.

"Під час деяких атак реактивні БпЛА Росії становлять до двох третин від загальної кількості застосованих дронів", - зазначив він.

Ситуація змінюється

Але Ігнат зауважив, що ситуація динамічно змінюється.

"Противник збільшує відсоток реактивних БпЛА. Скажімо, у липні застосував у 5 разів більше реактивних БпЛА, ніж у червні", - уточнив він.

Також Ігнат додав, що у серпні Росія запускає більше звичайних "Шахедів".

"Наприклад, під час нічної атаки 14 серпня росіяни застосували 108 БпЛА. Понад 30 із них - реактивні!", - каже він.

Реактивні "Шахеди" проти України

Раніше РБК-Україна писало, що "Шахеди" з реактивними двигунами важко перехопити. Тому Росія все частіше робить ставку саме на такий вид озброєння для використання проти України.

Також РФ розширює інфраструктуру на своїх авіабазах для підтримки запуску реактивних безпілотників. Для цього використовуються довгі рейки, які розганяють дрон перед ввімкненням двигуна.

Ще повідомлялося, що українська компанія SkyFall створила новий швидкісний дрон-перехоплювач P1-SUN Jetkiller, здатний ефективно знищувати російські "Шахеди" з реактивними двигунами.