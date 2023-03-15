Ігнат розповів, яке завдання виконував американський безпілотник у Чорному морі

Розвідувальний безпілотник США не становив загрози для Росії в міжнародному повітряному просторі. Ті безпMQ-9 Reaperілотники, які перебувають у над акваторією Чорного моря, проводять моніторинг лінії розмежування.

"Він моніторив повітряну ситуацію. Чорне море - це не внутрішнє море Росії, як Азовське, як вони там собі вважають. Вихід в Чорне море мають країни НАТО, Туреччина, та і в міжнародному повітряному просторі можна робити, що хочеться. Росіяни ж літають своїми бомбардувальниками до берегів Великої Британії? Чи підіймають на перехоплення винищувачі? Тут розвідник, він розвідує. Він робить те, для чого він створений. Яка ж там загроза, від такого одного БПЛА? Коментувати тут навіть немає що", - сказав Ігнат.

Він також розповів, що з початку повномасштабного російського вторгнення БПЛА стежили за лінією розмежування з ОРДЛО.

Окрім цього безпілотники НАТО в Європі також продовжують виконувати свої завдання та слідкувати за бойовими діями на території України.

"Цей безпілотник, та інші БПЛА, які в Чорноморському басейні підтримують своїх союзників НАТО, ще задовго до повномасштабного вторгнення моніторили лінію розмежування в Україні з ОРДЛО. Ці безпілотники фактично щодня виконують свої місії в Чорному морі, а також за погодженням із українською стороною моніторили лінію розмежування і дивилися за дотриманням режиму тиші. А також і інші функції", - додав він.