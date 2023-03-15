Игнат рассказал, какую задачу выполнял американский беспилотник в Черном море
Разведывательный беспилотник США не представлял угрозы для России в международном воздушном пространстве. Те беспMQ-9 Reaper-илотники, которые находятся над акваторией Черного моря, проводят мониторинг линии разграничения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире "Радио Свобода".
"Он мониторил воздушную ситуацию. Черное море - это не внутреннее море России, как Азовское, как они там себе считают. Выход в Черное море имеют страны НАТО, Турция, и в международном воздушном пространстве можно делать, что хочется. Россияне же летают своими бомбардировщиками к берегам Великобритании? Поднимают ли на перехват истребители? Здесь разведчик, он разведывает. Он делает то, для чего он создан. Какая же там угроза, от такого одного БПЛА? Комментировать здесь даже нечего", - сказал Игнат.
Он также рассказал, что с начала полномасштабного российского вторжения БПЛА следили за линией разграничения с ОРДЛО.
Кроме того, беспилотники НАТО в Европе также продолжают выполнять свои задачи и следить за боевыми действиями на территории Украины.
"Этот беспилотник и другие БПЛА, которые в Черноморском бассейне поддерживают своих союзников НАТО, еще задолго до полномасштабного вторжения мониторили линию разграничения в Украине с ОРДЛО. Эти беспилотники фактически ежедневно выполняют свои миссии в Черном море, а также по согласованию с украинской стороной монитор разграничения и смотрели за соблюдением режима тишины. А также другие функции", - добавил он.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия будет пытаться достать обломки американского дрона MQ-9 Reaper, сбитого российским истребителем Су-27 над Черным морем.
Как сообщалось ранее, 14 марта российский Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. Столкновение произошло в 120 км от Крыма.
При этом в США предполагают, что сбитый беспилотник могут не достать из Черного моря.
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