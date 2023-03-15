Игнат рассказал, какую задачу выполнял американский беспилотник в Черном море

Разведывательный беспилотник США не представлял угрозы для России в международном воздушном пространстве. Те беспMQ-9 Reaper-илотники, которые находятся над акваторией Черного моря, проводят мониторинг линии разграничения.

"Он мониторил воздушную ситуацию. Черное море - это не внутреннее море России, как Азовское, как они там себе считают. Выход в Черное море имеют страны НАТО, Турция, и в международном воздушном пространстве можно делать, что хочется. Россияне же летают своими бомбардировщиками к берегам Великобритании? Поднимают ли на перехват истребители? Здесь разведчик, он разведывает. Он делает то, для чего он создан. Какая же там угроза, от такого одного БПЛА? Комментировать здесь даже нечего", - сказал Игнат.

Он также рассказал, что с начала полномасштабного российского вторжения БПЛА следили за линией разграничения с ОРДЛО.

Кроме того, беспилотники НАТО в Европе также продолжают выполнять свои задачи и следить за боевыми действиями на территории Украины.

"Этот беспилотник и другие БПЛА, которые в Черноморском бассейне поддерживают своих союзников НАТО, еще задолго до полномасштабного вторжения мониторили линию разграничения в Украине с ОРДЛО. Эти беспилотники фактически ежедневно выполняют свои миссии в Черном море, а также по согласованию с украинской стороной монитор разграничения и смотрели за соблюдением режима тишины. А также другие функции", - добавил он.