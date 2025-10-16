Ігнат розкрив особливості нічної атаки Росії по українській енергетиці

"Сьогодні особливість атаки, яка була, що окрім 320 ударних

БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та інших, було застосовано 37 ракет", - заявив Ігнат.

За його словами, Росія використала цього разу переважно балістичні ракети - 28 ракет, які атакують по балістичній траєкторії (2 "Кинжала" та 26 "Іскандер-М").

Він також наголосив, що ці ракети можуть збиватися тільки системами, які працюють проти балістики - це системи Patriot.

"Питання в їхній наявності тут відкриті. Ми розуміємо, що президент України фактично в кожному своєму зведенні звертається до партнерів щодо посилення протиповітряної оборони саме системами Patriot, які здатні збивати балістику, яка сьогодні фактично і атакувала", - додав начальник управління комунікацій ПС.

Однак поки ще уточнюються дані щодо сьогоднішньої атаки, оскільки вона була масованою і з'ясувати всі деталі одразу важко.

Ігнат нагадав, що Повітряні сили повідомляли сьогодні про вибухи на 14 локаціях, які спричинили 17 ракет і певна кількість дронів.

"Інформація ще уточнюється, тому що по решті ракет буде збиратися інформація уже з місць, будемо дивитися, куди вони потрапили, чи не досягли своїх цілей", - підкреслив голова управління комунікацій ПС.