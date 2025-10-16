Игнат раскрыл особенности ночной атаки России по украинской энергетике

Российские войска совершили очередную атаку на энергоинфраструктуру Украины. Особенностью этого удара стало то, что большинство применяемых ракет были баллистическими.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрия Игната в эфире телемарафона.
"Сегодня особенность атаки, которая была, что кроме 320 ударных
БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и других, было применено 37 ракет", - заявил Игнат.
По его словам, Россия использовала на этот раз преимущественно баллистические ракеты - 28 ракет, которые атакуют по баллистической траектории (2 "Кинжала" и 26 "Искандер-М").
Он также отметил, что эти ракеты могут сбиваться только системами, которые работают против баллистики - это системы Patriot.
"Вопросы в их наличии здесь открыты. Мы понимаем, что президент Украины фактически в каждой своей сводке обращается к партнерам по усилению противовоздушной обороны именно системами Patriot, которые способны сбивать баллистику, ими сегодня фактически и атаковали", - добавил начальник управления коммуникаций ВС.
Однако пока еще уточняются данные по сегодняшней атаке, поскольку она была массированной и выяснить все детали сразу сложно.
Игнат напомнил, что Воздушные силы сообщали сегодня о взрывах на 14 локациях, которые спровоцировали 17 ракет и определенное количество дронов.
"Информация еще уточняется, потому что по остальным ракетам будет собираться информация уже с мест, будем смотреть, куда они попали, или не достигли своих целей", - подчеркнул глава управления коммуникаций ВС.
Напомним, Воздушные силы сообщали, что враг применил против Украины в ночь на 16 октября 357 средств воздушного нападения - 37 ракет и 320 дронов различных типов.
Президент Владимир Зеленский также прокомментировал воздушный террор РФ в ночь на 16 октября. По данным главы государства, под атакой оказалась инфраструктура Винницкой, Сумской, Полтавской областей.
На Черниговщине РФ наносила удар по Нежину - повреждена почта, один человек ранен.
В Харьковской области оккупанты били по критической инфраструктуре, по части спасателей.