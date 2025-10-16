RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Игнат раскрыл особенности ночной атаки России по украинской энергетике

Фото: начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Российские войска совершили очередную атаку на энергоинфраструктуру Украины. Особенностью этого удара стало то, что большинство применяемых ракет были баллистическими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Сегодня особенность атаки, которая была, что кроме 320 ударных
БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и других, было применено 37 ракет", - заявил Игнат.

По его словам, Россия использовала на этот раз преимущественно баллистические ракеты - 28 ракет, которые атакуют по баллистической траектории (2 "Кинжала" и 26 "Искандер-М").

Он также отметил, что эти ракеты могут сбиваться только системами, которые работают против баллистики - это системы Patriot.

"Вопросы в их наличии здесь открыты. Мы понимаем, что президент Украины фактически в каждой своей сводке обращается к партнерам по усилению противовоздушной обороны именно системами Patriot, которые способны сбивать баллистику, ими сегодня фактически и атаковали", - добавил начальник управления коммуникаций ВС.

Однако пока еще уточняются данные по сегодняшней атаке, поскольку она была массированной и выяснить все детали сразу сложно.

Игнат напомнил, что Воздушные силы сообщали сегодня о взрывах на 14 локациях, которые спровоцировали 17 ракет и определенное количество дронов.

"Информация еще уточняется, потому что по остальным ракетам будет собираться информация уже с мест, будем смотреть, куда они попали, или не достигли своих целей", - подчеркнул глава управления коммуникаций ВС.

Обстрел Украины 16 октября

Напомним, Воздушные силы сообщали, что враг применил против Украины в ночь на 16 октября 357 средств воздушного нападения - 37 ракет и 320 дронов различных типов.

Президент Владимир Зеленский также прокомментировал воздушный террор РФ в ночь на 16 октября. По данным главы государства, под атакой оказалась инфраструктура Винницкой, Сумской, Полтавской областей.

На Черниговщине РФ наносила удар по Нежину - повреждена почта, один человек ранен.

В Харьковской области оккупанты били по критической инфраструктуре, по части спасателей.

Российская ФедерацияВоздушные силы УкраиныВойна в УкраинеАтака дронов