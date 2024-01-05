Ігнат про російські Су-34: виробляють небагато, втрата кожного літака - це дуже серйозно

Росія продовжує виробляти винищувачі Су-34, однак у малій кількості через санкції. Тому втрата кожного літака для них є дуже серйозною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Виробництво (літаків Су-34 - ред.) займає багато часу, особливо в умовах санкцій. Їм (росіянам - ред.) потрібні імпортні комплектуючі, на жаль, вони продовжують виробництво", - розповів Ігнат.

За його словами, минулого року росіяни виготовили партію з двох-трьох Су-34.

"Сподіватимемося, що знищувати ми будемо більше, ніж Росія здатна виробляти", - зазначив речник.

Він додав, що Су-34 - це сучасний літак, з якого росіяни скидають керовані авіаційні бомби та ракети типу Х-59.

Знищення російських Су-34