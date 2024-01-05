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Ігнат про російські Су-34: виробляють небагато, втрата кожного літака - це дуже серйозно

П'ятниця 05 січня 2024 14:46
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Ігнат про російські Су-34: виробляють небагато, втрата кожного літака - це дуже серйозно Фото: російський винищувач Су-34 (t.me/ressentiment.channel)
Автор: Тетяна Степанова

Росія продовжує виробляти винищувачі Су-34, однак у малій кількості через санкції. Тому втрата кожного літака для них є дуже серйозною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Виробництво (літаків Су-34 - ред.) займає багато часу, особливо в умовах санкцій. Їм (росіянам - ред.) потрібні імпортні комплектуючі, на жаль, вони продовжують виробництво", - розповів Ігнат.

За його словами, минулого року росіяни виготовили партію з двох-трьох Су-34.

"Сподіватимемося, що знищувати ми будемо більше, ніж Росія здатна виробляти", - зазначив речник.

Він додав, що Су-34 - це сучасний літак, з якого росіяни скидають керовані авіаційні бомби та ракети типу Х-59.

Знищення російських Су-34

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомили про те, що в ніч проти 4 січня на аеродромі "Шагол" у Челябінську згорів літак Су-34. Це була спеціальна операція Головного управління розвідки Міноборони України.

Пізніше ГУР оприлюднило відео, на якому можна побачити, як горить російський Су-34.

Також 22 грудня українські захисники змогли за добу знищити одразу три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 у Херсонській області.

А 24 грудня українська ППО знищила ще один Су-34 та один Су-30 російських окупантів.

Додамо, що російська армія продовжує зазнавати втрат, зокрема й в авіації. Від початку повномасштабного вторгнення ворог вже втратив 329 літаків та 324 гелікоптери.

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