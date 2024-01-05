Игнат о российских Су-34: производят немного, потеря каждого самолета - это очень серьезно
Россия продолжает производить истребители Су-34, однако в малом количестве из-за санкций. Поэтому потеря каждого самолета для них очень серьезна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
"Производство (самолетов Су-34 - ред.) занимает много времени, особенно в условиях санкций. Им (россиянам - ред.) нужны импортные комплектующие, к сожалению, они продолжают производство", - рассказал Игнат.
По его словам, в прошлом году россияне изготовили партию из двух-трех Су-34.
"Будем надеяться, что уничтожать мы будем больше, чем Россия способна производить", - отметил спикер.
Он добавил, что Су-34 - это современный самолет, с которого россияне сбрасывают управляемые авиационные бомбы и ракеты типа Х-59.
Уничтожение российских Су-34
Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщили о том, что в ночь на 4 января на аэродроме "Шагол" в Челябинске сгорел самолет Су-34. Это была специальная операция Главного управления разведки Минобороны Украины.
Позже ГУР обнародовало видео, на котором можно увидеть, как горит российский Су-34.
Также 22 декабря украинские защитники смогли за сутки уничтожить сразу три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 в Херсонской области.
А 24 декабря украинское ПВО уничтожило еще один Су-34 и один Су-30 российских оккупантов.
Добавим, что российская армия продолжает нести потери, в том числе и в авиации. С начала полномасштабного вторжения враг уже потерял 329 самолетов и 324 вертолета.
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