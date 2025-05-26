Ігнат про роботу ППО: Сили оборони можуть спрогнозувати, куди битиме ворог
Повітряні сили можуть прогнозувати, куди намагатимуться вдарити російські війська того чи іншого дня. Відповідно до цього коригують організацію роботи ППО.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.
Як зазначив Ігнат, траєкторію проєктує ворог. Однак, Сили оборони, зокрема, Повітряні сили, можуть прогнозувати, куди противник намагатиметься бити того чи іншого дня, чи ночі.
За його словами, таким чином українські захисники можуть зробити певні корективи організації протиповітряної оборони тощо.
Речник Повітряних сил зазначив, що інформація про можливий рух на аеродромах у Росії, де дислокуються стратегічна авіація агресора, надходить з різних джерел. Так само й у Чорному морі.
Водночас Ігнат наголосив, що питання в тому, що нам треба бути готовими до будь-яких викликів.
"Коли випускаються ракети, є певний час для того, щоб привести засоби в готовність і відбити напад, як це відбулося сьогодні", - зазначив він.
Масовані удари РФ по Україні
Нагадаємо, масовані удари Росії по Україні тривали три ночі поспіль. Ворог запускає рекордну кількість дронів та застосовує ракети, покриваючи ударами територію від півночі до півдня.
Зокрема, у ніч на 24 травня, Росія завдала комбінованого удару по Києву, застосувавши одночасно балістичні ракети та дрони. Тоді по Україні було випущено 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 і 250 ударних БпЛА. ППО знищила шість ракет і знешкодила 245 дронів.
Також у ніч на 25 травня росіяни атакували 13 областей України. Тоді окупанти використали десятки балістичних та крилатих ракет, а також близько 300 безпілотників.
А у ніч на 26 травня Росія запустила по території України рекордну кількість ударних дронів та крилаті ракети.
Детальніше про те, що стоїть за цими атаками і якими темпами ворог може далі масовано атакувати - в матеріалі РБК-Україна.
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