Ігнат про роботу ППО: Сили оборони можуть спрогнозувати, куди битиме ворог

Повітряні сили можуть прогнозувати, куди намагатимуться вдарити російські війська того чи іншого дня. Відповідно до цього коригують організацію роботи ППО.

Як повідомляє РБК-Україна , про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

Як зазначив Ігнат, траєкторію проєктує ворог. Однак, Сили оборони, зокрема, Повітряні сили, можуть прогнозувати, куди противник намагатиметься бити того чи іншого дня, чи ночі.

За його словами, таким чином українські захисники можуть зробити певні корективи організації протиповітряної оборони тощо.

Речник Повітряних сил зазначив, що інформація про можливий рух на аеродромах у Росії, де дислокуються стратегічна авіація агресора, надходить з різних джерел. Так само й у Чорному морі.

Водночас Ігнат наголосив, що питання в тому, що нам треба бути готовими до будь-яких викликів.

"Коли випускаються ракети, є певний час для того, щоб привести засоби в готовність і відбити напад, як це відбулося сьогодні", - зазначив він.