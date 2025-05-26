Игнат о работе ПВО: Силы обороны могут спрогнозировать, куда будет бить враг

Воздушные силы могут прогнозировать, куда будут пытаться ударить российские войска в тот или иной день. В соответствии с этим корректируют организацию работы ПВО.

Как сообщает РБК-Украина , об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

Как отметил Игнат, траекторию проектирует враг. Однако, Силы обороны, в частности, Воздушные силы, могут прогнозировать, куда противник будет пытаться бить в тот или иной день, или ночью.

По его словам, таким образом украинские защитники могут сделать определенные коррективы организации противовоздушной обороны и тому подобное.

Спикер Воздушных сил отметил, что информация о возможном движении на аэродромах в России, где дислоцируются стратегическая авиация агрессора, поступает из разных источников. Так же и в Черном море.

В то же время Игнат отметил, что вопрос в том, что нам надо быть готовыми к любым вызовам.

"Когда выпускаются ракеты, есть определенное время для того, чтобы привести средства в готовность и отразить нападение, как это произошло сегодня", - отметил он.