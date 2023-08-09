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Ігнат про рішення США щодо F-16: "зелене світло" включається поетапно, ще багато світлофорів

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США, Середа 09 серпня 2023 19:04
Ігнат про рішення США щодо F-16: "зелене світло" включається поетапно, ще багато світлофорів Фото: точних термінів щодо початку навчання українських пілотів на F-16 ше немає (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські льотчики вже сьогодні згодні поїхати на навчання, однак це не можливо, доки не буде отримано дозвіл від партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Сьогодні у Пентагоні розповіли, що президент США Джо Байден дав "зелене світло" на підготовку українських льотчиків. Проте точних термінів початку навчань, за словами Ігната, поки немає.

"Льотчики вже б сьогодні хотіли б спакувати валізи та поїхати. Але оголошені терміни - кінець літа. Більш точних термінів немає. "Зелене світло" включається поетапно, світлофорів багато, і тому кожен світлофор треба зробити "зеленим", - сказав речник.

За його словами, кінцева ціль України - це місяці, яких потребує і навчання пілотів, і інженерів, передача технічної документації.

"Дуже хотілося б нам розширити географію навчання наших льотчиків. Це могли б бути й навіть США. Але поки що про це мова не йде, це буде прийматися рішення політичне, чи в рамках коаліції авіаційної. Але найкраща база є в США, але і в Європі є центри для навчання", - пояснив Ігнат.

Він наголосив, що чим більше країн долучиться до навчання українських льотчиків, чим більше інструкторів долучиться, тим швидше це буде.

"Льотчики запевняють, що зможуть швидко опанувати літак", - підкреслив Ігнат.

Тренування українських пілотів на F-16

Країни-союзники ухвалили рішення про підготовку українських пілотів на винищувачах F-16. Це сталося після того, як відповідну ініціативу схвалив президент США Джо Байден.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що навчання військових Збройних сил України на американських винищувачах F-16 розпочнуться вже в серпні.

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