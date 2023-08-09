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Игнат о решении США по F-16: "зеленый свет" включается поэтапно, еще много светофоров

Новина українською →
США, Среда 09 августа 2023 19:04
Игнат о решении США по F-16: "зеленый свет" включается поэтапно, еще много светофоров Фото: точных сроков по началу обучения украинских пилотов на F-16 еще нет (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские летчики уже сегодня согласны поехать на обучение, однако это невозможно, пока не будет получено разрешение от партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Сегодня в Пентагоне рассказали, что президент США Джо Байден дал "зеленый свет" на подготовку украинских летчиков. Однако точных сроков начала учений, по словам Игната, пока нет.

"Летчики уже бы сегодня хотели бы упаковать чемоданы и уехать. Но объявленные сроки - конец лета. Более точных сроков нет. "Зеленый свет" включается поэтапно, светофоров много, и поэтому каждый светофор надо сделать "зеленым", - сказал спикер.

По его словам, конечная цель Украины - это месяцы, которых требует и обучение пилотов, и инженеров, передача технической документации.

"Очень хотелось бы нам расширить географию обучения наших летчиков. Это могли бы быть и даже США. Но пока об этом речь не идет, это будет приниматься решение политическое, или в рамках коалиции авиационной. Но лучшая база есть в США, но и в Европе есть центры для обучения", - пояснил Игнат.

Он отметил, что чем больше стран присоединится к обучению украинских летчиков, чем больше инструкторов присоединится, тем быстрее это будет.

"Летчики уверяют, что смогут быстро овладеть самолетом", - подчеркнул Игнат.

Тренировки украинских пилотов на F-16

Страны-союзники приняли решение о подготовке украинских пилотов на истребителях F-16. Это произошло после того, как соответствующую инициативу одобрил президент США Джо Байден.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что обучение военных Вооруженных сил Украины на американских истребителях F-16 начнется уже в августе.

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