Байден схвалив старт навчань українських пілотів на F-16, - Пентагон
Президент США Джо Байден "дав зелене світло" навчанню українських пілотів на F-16, однак процесом керують Данія та Нідерланди.
Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
"Як ви знаєте, процес підготовки очолюють Данія й Нідерланди", - прокоментувала вона питання про відбір першої групи пілотів для навчання.
За словами Сінгх, президент Байден "дав зелене світло" старту та підтримці навчань на F-16. Тим не менш, зараз у Штатів немає офіційних заяв щодо деталей майбутніх тренувань.
Навчання українських пілотів на F-16
Цього року країни-союзники створили так звану "коаліцію винищувачів" та домовились про навчання українських пілотів на F-16, а потім і про передачу літаків Україні.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що навчання розпочнуться вже в серпні. А речник повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що вони стартують навіть наріше - в кінці літа, та триватимуть півроку.
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