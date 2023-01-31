Ігнат пояснив, навіщо Україні французькі радари для ППО

Українські військові отримають у своє розпорядження радари ППО GM 200. Їх закупить Франція.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі національного телемарафону.

"Радіо-технічні війська це очі Повітряних сил, тому будь-яке підсилення західними радарами допоможе нам краще бачити повітряні сили та краще їх виявляти, не лише на нашій, але й на ворожій території", - сказав Ігнат.

За його словами, дані радари мають певний діапазон та радіус виявлення ворожих об'єктів - приблизно 250 кілометрів. Це допоможе українським військовим швидше виявляти повітряні ворожі цілі та своєчасно сповіщати ППО.

Нагадаємо, уряд Франції виділить кошти на закупівлю радарів для протиповітряної оборони GM 200 для українських військових.

Також у Франції не виключають постачання винищувачів до України, але за умови, що це не призведе до ескалації війни.

Крім того, раніше у Франції офіційно оголосили про передачу Україні легких колісних танків AMX-10RC.

Раніше Макрон заявив, що не виключає постачання в Україну французьких танків Leclerc і назвав три умови для цього.

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