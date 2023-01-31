RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Игнат объяснил, зачем Украине французские радары для ПВО

Фото: Игнат объяснил, зачем Украине французские радары для ПВО (armyinform.com.ua)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные получат в свое распоряжение радары ПВО GM 200. Их закупит Франция.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Воздушных сил Юрия Игната в эфире национального телемарафона.

По его словам, данные радары имеют определенный диапазон и радиус обнаружения вражеских объектов – примерно 250 километров. Это поможет украинским военным быстрее выявлять воздушные враждебные цели и своевременно извещать ПВО.

"Радио-технические войска – это глаза Воздушных сил, поэтому любое усиление западными радарами поможет нам лучше видеть воздушные силы и лучше их обнаруживать, не только на нашей, но и на вражеской территории", - сказал Игнат.

Напомним, правительство Франции выделит средства на закупку радаров для противовоздушной обороны GM 200 для украинских военных.

Также во Франции не исключают поставки истребителей в Украину, но при условии, что это не приведет к эскалации войны.

Кроме того, ранее во Франции официально объявили о передаче Украине легких колесных танков AMX-10RC.

Ранее Макрон заявил, что не исключает поставку в Украину французских танков Leclerc и назвал три условия для этого.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияВооруженные силы УкраиныПВО