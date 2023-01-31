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Франція закупить для України радари ППО GM 200

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Україна, Вівторок 31 січня 2023 18:27
Франція закупить для України радари ППО GM 200 Фото: Франція закупить для України радари ППО GM 200 (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Уряд Франції виділить кошти на закупівлю для українських військових радарів для протиповітряної оборони GM 200.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони України Олексія Резнікова під час спільної конференції з французьким колегою Себастьяном Лекорню.

За словами Лекорню, він ще в грудні дізнався від міністра оборони України Олексія Резнікова про необхідність таких радарів. Він зауважив, що вже найближчими днями буде підписано угоду про придбання цих радарів. Кошти на них будуть витрачені зі створеного Францією спеціального фонду підтримки України.

Лекорню додав, що Франція і надалі буде координуватись із союзниками для забезпечення Україні достатньої кількості ракет до переданих ЗРК Crotale.

Нагадаємо, у Франції не виключають постачання винищувачів до України , але за умови, що це не призведе до ескалації війни.

Крім того, раніше у Франції офіційно оголосили про передачу Україні легких колісних танків AMX-10RC.

Раніше Макрон заявив, що не виключає постачання в Україну французьких танків Leclerc і назвав три умови для цього.

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