Ігнат пояснив, навіщо Україні французькі радари для ППО
Українські військові отримають у своє розпорядження радари ППО GM 200. Їх закупить Франція.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі національного телемарафону.
За його словами, дані радари мають певний діапазон та радіус виявлення ворожих об'єктів - приблизно 250 кілометрів. Це допоможе українським військовим швидше виявляти повітряні ворожі цілі та своєчасно сповіщати ППО.
"Радіо-технічні війська це очі Повітряних сил, тому будь-яке підсилення західними радарами допоможе нам краще бачити повітряні сили та краще їх виявляти, не лише на нашій, але й на ворожій території", - сказав Ігнат.
Нагадаємо, уряд Франції виділить кошти на закупівлю радарів для протиповітряної оборони GM 200 для українських військових.
Також у Франції не виключають постачання винищувачів до України, але за умови, що це не призведе до ескалації війни.
Крім того, раніше у Франції офіційно оголосили про передачу Україні легких колісних танків AMX-10RC.
Раніше Макрон заявив, що не виключає постачання в Україну французьких танків Leclerc і назвав три умови для цього.
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