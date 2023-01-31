Игнат объяснил, зачем Украине французские радары для ПВО

Украинские военные получат в свое распоряжение радары ПВО GM 200. Их закупит Франция.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Воздушных сил Юрия Игната в эфире национального телемарафона.

"Радио-технические войска – это глаза Воздушных сил, поэтому любое усиление западными радарами поможет нам лучше видеть воздушные силы и лучше их обнаруживать, не только на нашей, но и на вражеской территории", - сказал Игнат.

По его словам, данные радары имеют определенный диапазон и радиус обнаружения вражеских объектов – примерно 250 километров. Это поможет украинским военным быстрее выявлять воздушные враждебные цели и своевременно извещать ПВО.

Напомним, правительство Франции выделит средства на закупку радаров для противовоздушной обороны GM 200 для украинских военных.

Также во Франции не исключают поставки истребителей в Украину, но при условии, что это не приведет к эскалации войны.

Кроме того, ранее во Франции официально объявили о передаче Украине легких колесных танков AMX-10RC.

Ранее Макрон заявил, что не исключает поставку в Украину французских танков Leclerc и назвал три условия для этого.

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