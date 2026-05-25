Игнат объяснил, почему ПВО не гарантирует 100% сбития целей
Ни одна страна в мире пока не способна гарантировать 100% результата отражения комбинированных ударов. Этому мешает один фактор, который россияне учитывают во время обстрелов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире День.LIVE.
Он пояснил, что серьезным препятствием для отражения воздушных атак врага становятся сложные погодные условия.
"Применяя такое большое количество средств с различными параметрами полета, враг использует еще и погодные условия. Потому что погодные условия - это ключевой фактор", - сказал Игнат.
По его словам, средствам нужна визуальная привязка к цели - это касается мобильных огневых групп, вооруженных пулеметами или ПЗРК.
Визуальная привязка нужна и дронам-перехватчикам, и авиации. Таким образом, пояснил он, все усложняется, когда есть облака и гроза.
"Поэтому на сегодняшний день гарантировать, что все будет сбито, невозможно. Ни на Ближнем Востоке, ни здесь. Сбивается максимально возможное количество, если есть потенциально средство ПВО", - отметил Игнат.
Он также рассказал, что защитить Киев чрезвычайно сложно еще и из-за технических особенностей западных зенитных систем.
"Одной батареей Киев не перекроешь, ведь это огромный город. Комплекс Patriot смотрит только в одну сторону, где в нее направлен радар, а за воротничок может полететь что-то другое. Поэтому все средства работают", - отметил спикер ПС.
Напомним, в ночь на 24 мая россияне осуществили массированную комбинированную атаку по всей Украине с помощью ударных дронов, а также ракет воздушного, морского и наземного базирования. Главным направлением вражеского удара стала столица.
По данным Воздушных сил ВСУ, было зафиксировано 690 средств воздушного нападения, среди которых 90 ракет и 600 дронов различных типов. Было уничтожено или подавлено 604 воздушные цели - 55 ракет и 549 беспилотников различных типов.