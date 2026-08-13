ua en ru
Чт, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Игнат назвал процент реактивных "Шахедов" во время российских атак

22:33 13.08.2026 Чт
2 мин
Россия масштабирует использование подобных "Шахедов"
aimg Елена Бджола
Игнат назвал процент реактивных "Шахедов" во время российских атак Фото: российский реактивный "Шахед" (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

"Шахеды" с реактивными двигателями тяжело перехватить. Поэтому Россия все чаще делает ставку именно на такой вид вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в комментарии для Business Insider.

Реактивные "Шахеды" против Украины

По словам Игната, в настоящее время количество реактивных "Шахедов" может составлять до двух третей всех запущенных по Украине дронов.

Издание отмечает, что эта оценка является самой высокой публично обнародованной части реактивных беспилотников во время российских атак.

Перед этим эксперты сообщали, что доля реактивных дронов составляла 20% всех запущенных "Шахедов".

Экс-главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что страна-агрессор планирует увеличить долю подобных дронов до 50%.

Почему именно реактивные

Нардеп Егор Чернев сказал, что Украине удается перехватывать более 90% российских крылатых ракет и беспилотников Герань-2.

Поэтому Россия начала полагаться на реактивные БПЛА и баллистические ракеты, противодействовать которым Украине гораздо сложнее.

Также РФ расширяет инфраструктуру на своих авиабазах для поддержки запуска реактивных дронов. Для этого используются длинные рельсы, разгоняющие беспилотник перед включением двигателя.

Как противодействовать

На фоне этого, по данным журналистов, украинские производители создают новый класс дронов-перехватчиков с большей скоростью, чтобы противодействовать реактивным "Шахедам".

Так, украинская компания SkyFall создала новый скоростной дрон-перехватчик P1-SUN Jetkiller, способный эффективно уничтожать российские "Шахеды" с реактивными двигателями.

Ранее РБК-Украина писало, что Кремль сосредоточил усилия на наращивании производства реактивных дронов. Это стало прямым ответом на активное развитие Украиной собственных дронов-перехватчиков.

Также стало известно, что Россия 28 июля атаковала Харьков реактивным беспилотником типа "Шахед". Дрон попал в жилую пятиэтажку, возник пожар.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Российская Федерация Война России против Украины
Новости
Корецкий назвал ключевые задачи в работе нового Кабмина
Корецкий назвал ключевые задачи в работе нового Кабмина
Аналитика
Новый тренд или нишевый эксперимент: почему девелоперы ушли в доходную недвижимость
Мария Волощукредактор РБК-Украина Новый тренд или нишевый эксперимент: почему девелоперы ушли в доходную недвижимость