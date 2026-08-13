Игнат назвал процент реактивных "Шахедов" во время российских атак

"Шахеды" с реактивными двигателями тяжело перехватить. Поэтому Россия все чаще делает ставку именно на такой вид вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в комментарии для Business Insider.

Реактивные "Шахеды" против Украины

По словам Игната, в настоящее время количество реактивных "Шахедов" может составлять до двух третей всех запущенных по Украине дронов.

Издание отмечает, что эта оценка является самой высокой публично обнародованной части реактивных беспилотников во время российских атак.

Перед этим эксперты сообщали, что доля реактивных дронов составляла 20% всех запущенных "Шахедов".

Экс-главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что страна-агрессор планирует увеличить долю подобных дронов до 50%.

Почему именно реактивные

Нардеп Егор Чернев сказал, что Украине удается перехватывать более 90% российских крылатых ракет и беспилотников Герань-2.

Поэтому Россия начала полагаться на реактивные БПЛА и баллистические ракеты, противодействовать которым Украине гораздо сложнее.

Также РФ расширяет инфраструктуру на своих авиабазах для поддержки запуска реактивных дронов. Для этого используются длинные рельсы, разгоняющие беспилотник перед включением двигателя.

Как противодействовать

На фоне этого, по данным журналистов, украинские производители создают новый класс дронов-перехватчиков с большей скоростью, чтобы противодействовать реактивным "Шахедам".

Так, украинская компания SkyFall создала новый скоростной дрон-перехватчик P1-SUN Jetkiller, способный эффективно уничтожать российские "Шахеды" с реактивными двигателями.