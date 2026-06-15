UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Ігнат назвав особливість масованої атаки з "Цирконами"

10:15 15.06.2026 Пн
2 хв
Чим удар 15 червня був незвичайним?
aimg Олена Чупровська
Фото: речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат (Укрінформ)

Удар 15 червня по Україні відрізнявся від попередніх масованих атак ворога. Росія випустила 600 дронів і сімдесят ракет різних типів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат на телемарафоні.

Чим цей удар незвичайний

За словами Ігната, атака дуже схожа на обстріл 2 червня.

Головна відмінність - замість крилатих ракет "Калібр" цього разу Росія застосувала "Іскандер-К". Тип зброї змінився, але загальний характер удару залишився подібним.

Що і скільки збила ППО

Детальна статистика від речника ПС:

  • Крилаті ракети (Х-101 та "Іскандер-К") - збито 100%. Їх знищили і зенітники, і пілоти тактичної авіації, зокрема льотчики на F-16.
  • Балістичні ракети ("Іскандер-М", С-400) - з 34 збито 15. Ігнат зазначив, що для такого типу атаки це доволі високий результат.
  • "Циркони" (атакують як балістика) - збито 5 ракет. За словами речника, це один з найкращих результатів саме по цьому типу.
  • Безпілотники - з 611 збито та перехоплено 582.

Читайте також: УЗ попередила про затримки поїздів: які рейси найбільше відстають від графіка

Балістика - головна проблема

"Власне по збитих цілях, на жаль, проблема для нас досі залишається. Це балістика," - сказав Ігнат.

Він нагадав, що збивати балістичні ракети здатна лише система "Петріот". Саме тому частина таких ракет досягла цілей.

Де влучили ракети і дрони

Загалом 20 ракет і 27 безпілотників влучили в різних районах. Постраждали:

  • Київ - є влучання та жертви серед мирного населення
  • Харків - влучання балістичних ракет
  • Дніпро - влучання балістики

Атака ще не закінчилась

Ігнат також попередив: удар продовжується. Навіть поза масованими обстрілами Росія щодня запускає дрони - до 200 на добу вночі та ще до 100 вдень. Запуски йдуть невеликими групами по 2-3 одиниці на різних напрямках.

"Дніпро дуже серйозно страждає від цих атак," - додав речник.

Нагадаємо, внаслідок нічного удару по Києву пошкоджені житлові будинки, висотки та пам'ятки - зокрема, постраждала Лавра. Кількість поранених у столиці зросла до 30 осіб.

Тим часом масований удар торкнувся і Київської області. Там пошкоджені будинки та автомобілі, серед постраждалих є дитина.

Як повідомляло РБК-Україна, під час атаки постраждала кіностудія імені Довженка - одна з найстаріших в Україні. Знищено найбільшу костюмну колекцію країни.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Обстріл КиєваПовітряні сили УкраїниВійна в Україні