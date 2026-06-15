Ігнат назвав особливість масованої атаки з "Цирконами"

Удар 15 червня по Україні відрізнявся від попередніх масованих атак ворога. Росія випустила 600 дронів і сімдесят ракет різних типів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат на телемарафоні.
За словами Ігната, атака дуже схожа на обстріл 2 червня.
Головна відмінність - замість крилатих ракет "Калібр" цього разу Росія застосувала "Іскандер-К". Тип зброї змінився, але загальний характер удару залишився подібним.
Детальна статистика від речника ПС:
"Власне по збитих цілях, на жаль, проблема для нас досі залишається. Це балістика," - сказав Ігнат.
Він нагадав, що збивати балістичні ракети здатна лише система "Петріот". Саме тому частина таких ракет досягла цілей.
Загалом 20 ракет і 27 безпілотників влучили в різних районах. Постраждали:
Ігнат також попередив: удар продовжується. Навіть поза масованими обстрілами Росія щодня запускає дрони - до 200 на добу вночі та ще до 100 вдень. Запуски йдуть невеликими групами по 2-3 одиниці на різних напрямках.
"Дніпро дуже серйозно страждає від цих атак," - додав речник.
Нагадаємо, внаслідок нічного удару по Києву пошкоджені житлові будинки, висотки та пам'ятки - зокрема, постраждала Лавра. Кількість поранених у столиці зросла до 30 осіб.
Тим часом масований удар торкнувся і Київської області. Там пошкоджені будинки та автомобілі, серед постраждалих є дитина.
Як повідомляло РБК-Україна, під час атаки постраждала кіностудія імені Довженка - одна з найстаріших в Україні. Знищено найбільшу костюмну колекцію країни.