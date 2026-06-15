Игнат назвал особенность массированной атаки с "Цирконами"

Удар 15 июня по Украине отличался от предыдущих массированных атак врага. Россия выпустила 600 дронов и семьдесят ракет различных типов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат на телемарафоне.
По словам Игната, атака очень похожа на обстрел 2 июня.
Главное отличие - вместо крылатых ракет "Калибр" в этот раз Россия применила "Искандер-К". Тип оружия изменился, но общий характер удара остался подобным.
Подробная статистика от спикера ВС:
"Собственно по сбитым целям, к сожалению, проблема для нас до сих пор остается. Это баллистика," - сказал Игнат.
Он напомнил, что сбивать баллистические ракеты способна только система "Пэтриот". Именно поэтому часть таких ракет достигла целей.
Всего 20 ракет и 27 беспилотников попали в разных районах. Пострадали:
Игнат также предупредил: удар продолжается. Даже вне массированных обстрелов Россия ежедневно запускает дроны - до 200 в сутки ночью и еще до 100 днем. Запуски идут небольшими группами по 2-3 единицы на разных направлениях.
"Днепр очень серьезно страдает от этих атак", - добавил спикер.
Напомним, в результате ночного удара по Киеву повреждены жилые дома, высотки и памятники - в частности, пострадала Лавра. Количество раненых в столице возросло до 30 человек.
Между тем массированный удар коснулся и Киевской области. Там повреждены дома и автомобили, среди пострадавших есть ребенок.
Как сообщало РБК-Украина, во время атаки пострадала киностудия имени Довженко - одна из старейших в Украине. Уничтожена крупнейшая костюмная коллекция страны.