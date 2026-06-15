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Игнат назвал особенность массированной атаки с "Цирконами"

10:15 15.06.2026 Пн
2 мин
Чем удар 15 июня был необычным?
aimg Елена Чупровская
Фото: представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат (Укринформ)

Удар 15 июня по Украине отличался от предыдущих массированных атак врага. Россия выпустила 600 дронов и семьдесят ракет различных типов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат на телемарафоне.

Чем этот удар необычен

По словам Игната, атака очень похожа на обстрел 2 июня.

Главное отличие - вместо крылатых ракет "Калибр" в этот раз Россия применила "Искандер-К". Тип оружия изменился, но общий характер удара остался подобным.

Что и сколько сбила ПВО

Подробная статистика от спикера ВС:

  • Крылатые ракеты (Х-101 и "Искандер-К") - сбито 100%. Их уничтожили и зенитчики, и пилоты тактической авиации, в частности летчики на F-16.
  • Баллистические ракеты ("Искандер-М", С-400) - из 34 сбито 15. Игнат отметил, что для такого типа атаки это довольно высокий результат.
  • "Цирконы" (атакуют как баллистика) - сбито 5 ракет. По словам спикера, это один из лучших результатов именно по этому типу.
  • Беспилотники - из 611 сбито и перехвачено 582.

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Баллистика - главная проблема

"Собственно по сбитым целям, к сожалению, проблема для нас до сих пор остается. Это баллистика," - сказал Игнат.

Он напомнил, что сбивать баллистические ракеты способна только система "Пэтриот". Именно поэтому часть таких ракет достигла целей.

Где попали ракеты и дроны

Всего 20 ракет и 27 беспилотников попали в разных районах. Пострадали:

  • Киев - есть попадания и жертвы среди мирного населения
  • Харьков - попадание баллистических ракет
  • Днепр - попадание баллистики

Атака еще не закончилась

Игнат также предупредил: удар продолжается. Даже вне массированных обстрелов Россия ежедневно запускает дроны - до 200 в сутки ночью и еще до 100 днем. Запуски идут небольшими группами по 2-3 единицы на разных направлениях.

"Днепр очень серьезно страдает от этих атак", - добавил спикер.

Напомним, в результате ночного удара по Киеву повреждены жилые дома, высотки и памятники - в частности, пострадала Лавра. Количество раненых в столице возросло до 30 человек.

Между тем массированный удар коснулся и Киевской области. Там повреждены дома и автомобили, среди пострадавших есть ребенок.

Как сообщало РБК-Украина, во время атаки пострадала киностудия имени Довженко - одна из старейших в Украине. Уничтожена крупнейшая костюмная коллекция страны.

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