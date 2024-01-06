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Ігнат про можливе застосування РФ північнокорейської ракети: ідентифікувати складно

Субота 06 січня 2024 21:27
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Ігнат про можливе застосування РФ північнокорейської ракети: ідентифікувати складно Фото: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil.in.ua)
Автор: Володимир Костирін

В Повітряних силах Збройних сил Україні заявили про складнощі в процесі ідентифікації фрагментів ракети, яку Північна Корея могла передати РФ, для підтвердження її походження та використання окупантами для нещодавнього удару.

Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону "Єдині новини".

Полковник наразі не може ані підтвердити, ані спростувати інформацію про застосування військами РФ північнокорейських ракет для своїх повітряних атак по території України.

"Щодо корейських ракет. Вже не раз говорили, балістична ракета, що корейська, що російська, летить по балістичній траєкторії. Тому Повітряні сили не можуть стверджувати, яка саме це була ракета", - зауважив він.

Спікер додав, що встановити дану інформацію можуть лише певні спеціалісти.

"У Києві є Інститут судових експертиз, який займається цими питаннями. Якщо знайдуть залишки цих ракет, то можна буде на щось розраховувати. І то не факт", - каже Ігнат.

Також представник Повітряних сил зауважив, що ракета розривається на тисячі шматочків, і їх ідентифікувати буде складно, адже "і північнокорейська і російська зброя дуже схожі між собою".

Передача КНДР ракет Росії

Позавчора, 4 січня, координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

Того ж дня видання The Wall Street Journal повідомляло, що Північна Корея могла передати Росії кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов 5 січня розповів, що окупанти останнім часом обстрілювали Харків ракетами, які не було зроблено на території РФ.

Разом з тим у Повітряних силах ЗСУ тоді не змогли підтвердити інформацію про використання росіянами балістичних ракет з КНДР.

Додамо, раніше сьогодні в прокуратурі Харківської області заявили, що війська РФ при завданні ударів по Харкову 2 січня використали ракету, скоріш за все, отриману від КНДР.

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