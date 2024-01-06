Игнат о возможном применении РФ северокорейской ракеты: идентифицировать сложно

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины заявили о сложностях в процессе идентификации фрагментов ракеты, которую Северная Корея могла передать РФ, для подтверждения ее происхождения и использования оккупантами для недавнего удара.

Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона "Єдині новини".

Полковник пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о применении войсками РФ северокорейских ракет для своих воздушных атак по территории Украины.

"О корейских ракетах. Уже не раз говорили, что баллистическая ракета, что корейская, что российская, летит по баллистической траектории. Поэтому Воздушные силы не могут утверждать, какая именно это была ракета", - отметил он.

Спикер добавил, что установить данную информацию могут только некоторые специалисты.

"В Киеве есть Институт судебных экспертиз, который занимается этими вопросами. Если найдут остатки этих ракет, то можно будет на что-то рассчитывать. И это не факт", - говорит Игнат.

Также представитель Воздушных сил отметил, что ракета разрывается на тысячи кусочков, и их идентифицировать будет сложно, поскольку "и северокорейское и российское оружие очень схоже между собой".

Передача КНДР ракет России

Позавчера, 4 января, координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Россия приобрела у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

В тот же день The Wall Street Journal сообщало, что Северная Корея могла передать России несколько десятков баллистических ракет для ударов по Украине.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов 5 января рассказал, что оккупанты в последнее время обстреливали Харьков ракетами, которые не были сделаны на территории РФ.

Вместе с тем, в Воздушных силах ВСУ тогда не смогли подтвердить информацию об использовании россиянами баллистических ракет из КНДР.

Ранее сегодня в прокуратуре Харьковской области заявили, что войска РФ при нанесении ударов по Харькову 2 января использовали ракету, скорее всего, полученную от КНДР.