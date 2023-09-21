Ігнат про атаки на військові об'єкти РФ у Криму: "бавовна" продовжуватиметься

"Ви бачите результати роботи Повітряних сил, зокрема це два кораблі, які відправлені услід за крейсером "Москва", тобто знищені були точними ударами наших пілотів, ну й інші удари, які здійснюються. Це вражання складів боєприпасів на окупованій території, зокрема в Криму", - сказав Ігнат.

Він також додав, що "бавовна" на окупованих росіянами територіях України відбуватися буде й надалі.

"Ми не можемо в односторонньому порядку просто захищатися. Ми маємо знищувати ворога, знищувати його логістику, в тому числі знищувати штаби, органи військового управління, які ворог має на різних напрямках", - зазначив речник.

Удари по військових об'єктах РФ у Криму

Нагадаємо, останнім часом у тимчасово окупованому Криму все частіше лунають вибухи. Часто вони пов'язані з атаками бійців Збройних сил України, які б'ють по місцях зосередження росіян, їхньої техніки, а також складах з боєприпасами.

Так, 20 серпня Сили оборони України атакували командний пункт росіян поблизу окупованого Севастополя в Криму - ЗСУ завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту окупантів біля Верхньосадового".

Також повідомлялося, що 13 вересня українські військові вдарили по судноремонтному заводу у Севастополі. Внаслідок атаки були пошкоджені дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ".

А 14 вересня військова контррозвідка СБУ та ВМС України провели унікальну спецоперацію. Захисники дронами та ракетами знищили російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд доларів поблизу Євпаторії.

Окрім того, за даними джерел РБК-Україна, СБУ та ВМС сьогодні вночі завдали масштабного удару по військовому аеродрому "Саки" в окупованому Криму. Для атаки були застосовані безпілотники та ракети "Нептун".