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Игнат об атаках на военные объекты РФ в Крыму: "бавовна" будет продолжаться

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil.in.ua)
Автор: Татьяна Степанова

"Бавовна" на временно оккупированных территориях, в том числе на военных объектах россиян в Крыму, будет происходить и дальше, ведь Украине необходимо уничтожать врага и его логистику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга в Media Center Ukraine - Ukrinform.

"Вы видите результаты работы Воздушных сил, в том числе это два корабля, которые отправлены вслед за крейсером "Москва", то есть уничтожены были точными ударами наших пилотов, ну и другие производимые удары. Это впечатление складов боеприпасов на оккупированной территории, в частности в Крыму" , - сказал Игнат.

Он также добавил, что "бавовна" на оккупированных россиянами территориях Украины происходить будет и дальше.

"Мы не можем в одностороннем порядке просто защищаться. Мы должны уничтожать врага, уничтожать его логистику, в том числе уничтожать штабы, органы военного управления, которые враг имеет в разных направлениях", - отметил спикер.

Удары по военным объектам РФ в Крыму

Напомним, в последнее время во временно оккупированном Крыму все чаще раздаются взрывы. Часто они связаны с атаками бойцов Вооруженных сил Украины, которые избивают по местам сосредоточения россиян, их технике, а также складам с боеприпасами.

Так, 20 сентября Силы обороны Украины атаковали командный пункт россиян вблизи оккупированного Севастополя в Крыму - ВСУ нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота оккупантов возле Верхнесадового.

Также сообщалось, что 13 сентября украинские военные ударили по судоремонтному заводу в Севастополе. В результате атаки были повреждены дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск".

А 14 сентября военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провели уникальную спецоперацию. Защитники дронами и ракетами уничтожили российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долларов вблизи Евпатории.

Кроме того, по данным источников РБК-Украина, СБУ и ВМС сегодня ночью нанесли масштабный удар по военному аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму. Для атаки были использованы беспилотники и ракеты "Нептун".

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