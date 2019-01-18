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ИГИЛ взяла ответственность за взрыв дома и маршрутки в Магнитогорске

Новости » Происшествия    18.01.2019 - 05:08
ИГИЛ взяла ответственность за взрыв дома и маршрутки в Магнитогорске
Фото: флаг ИГИЛ (twitter.com)

Боевики объяснили свое долгое молчание опасением за безопасность исполнителей теракта

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ) взяла на себя ответственность за взрыв жилого дома и маршрутки в российском городе Магнитогорске. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на организацию Site Intelligence Group, которая отслеживает информационную активность боевиков.

Так, на одном из Тelegram-каналов, связанных с ИГИЛ, был опубликован текст статьи на арабском, согласно которой, сторонники группировки заложили взрывчатку между третьим и десятым этажом жилого дома в Магнитогорске. 

В еженедельной газете террористов Al Naba боевики объяснили свое долгое молчание опасением за безопасность исполнителей теракта.

Напомним, 31 декабря 2018 года в российском Магнитогорске в результате взрыва, предположительно, газа, в жилом доме обвалился подъезд, под завалами погибли 39 человек. Российские власти версию теракта отвергают.

На следующий день, 1 января, недалеко от пострадавшего дома, по официальной информации, сгорела маршрутка, в которой, погибли три человека. В то же время очевидцы утверждали, что маршрутка взорвалась в результате перестрелки правоохранителей с людьми, находившимися в ней.

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Новости Украины Российская ФедерацияИГИЛвзрыв газа
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