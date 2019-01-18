ІДІЛ взяла відповідальність за вибух будинку та маршрутки в Магнітогорську

Фото: прапор ІДІЛ (twitter.com)

Бойовики пояснили своє довге мовчання побоюванням за безпеку виконавців теракту

Терористичне угрупування "Ісламська держава" (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за вибух житлового будинку і маршрутки в російському місті Магнітогорську. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на організацію Site Intelligence Group, яка відстежує інформаційну активність бойовиків.

Так, на одному з Тelegram-каналів, пов'язаних з ІДІЛ, був опублікований текст статті арабською, згідно з якою, прихильники угруповання заклали вибухівку між третім і десятим поверхом житлового будинку в Магнітогорську.

У щотижневій газеті терористів Al Naba бойовики пояснили своє довге мовчання побоюванням за безпеку виконавців теракту.

Нагадаємо, 31 грудня 2018 року в російському Магнітогорську в результаті вибуху в житловому будинку обвалився під'їзд, під завалами загинули 39 людей. Російська влада версію теракту відкидає.

Наступного дня, 1 січня, недалеко від постраждалого будинку, за офіційною інформацією, згоріла маршрутка, в якій загинули три людини. Водночас очевидці стверджували, що маршрутка вибухнула в результаті перестрілки правоохоронців з людьми, які перебували в ній.