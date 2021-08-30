ИГ взяло ответственность за ракетный удар по аэропорту Кабула

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya .

Напомним, по данным западных СМИ, аэропорт атаковали пятью ракетами, но часть из них перехватила система противовоздушной обороны. Также не было информации о жертвах и пострадавших.

До этого стало известно, что девять членов одной семьи, в том числе шестеро детей, были убиты в результате удара американского беспилотника по автомобилю со смертниками ИГИЛ в Кабуле.