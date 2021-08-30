UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ИГ взяло ответственность за ракетный удар по аэропорту Кабула

Автор: РБК-Украина

Террористическая организация "Исламское государство" взяла ответственность за сегодняшний ракетный удар по аэропорту Кабула (Афганистан). Удар нанесли ракетами "Катюша".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya.

"По милости всевышнего, бойцы Халифата обстреляли международный аэропорт Кабула шестью ракетами "Катюша", - говорится в распространенном террористами сообщении.

Напомним, по данным западных СМИ, аэропорт атаковали пятью ракетами, но часть из них перехватила система противовоздушной обороны. Также не было информации о жертвах и пострадавших.

До этого стало известно, что девять членов одной семьи, в том числе шестеро детей, были убиты в результате удара американского беспилотника по автомобилю со смертниками ИГИЛ в Кабуле.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИГИЛАфганистанКабул