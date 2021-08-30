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ІД взяла відповідальність за ракетний удар по аеропорту Кабула

Автор: РБК-Україна

Терористична організація "Ісламська держава" взяла відповідальність за сьогоднішній ракетний удар по аеропорту Кабула (Афганістан). Удару завдали ракетами "Катюша".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya.

"За милістю всевишнього, бійці Халіфату обстріляли міжнародний аеропорт Кабула шістьма ракетами "Катюша", - йдеться в поширеному терористами повідомленні.

Нагадаємо, за даними західних ЗМІ, аеропорт атакували п'ятьма ракетами, але частину з них перехопила система протиповітряної оборони. Також не було інформації про жертв і постраждалих.

До цього стало відомо, що дев'ять членів однієї сім'ї, в тому числі шестеро дітей, були вбиті в результаті удару американського безпілотника по автомобілю зі смертниками ІДІЛ в Кабулі.

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ІДІЛАфганистанКабул