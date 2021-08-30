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Аэропорт Кабула подвергся ракетной атаке, - Reuters

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Кабул, Понедельник 30 августа 2021 07:18
Аэропорт Кабула подвергся ракетной атаке, - Reuters Фото: взрывы зафиксировали возле аэропорта Кабула (twitter com QudsNen)
Автор: Артур Родивилов

Аэропорт Кабула атаковали ракетами, сообщили представители США. Их перехватила система противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Всего было выпущено пять ракет. Пока неизвестно, все ли они были сбиты. Также нет информации о жертвах и пострадавших.

Возле аэропорта Кабула 26 августа произошел теракт. Погибли около 200 человек, в том числе 13 американских военных. После этого США нанесли два авиаудара по террористам. Один из них произошел в Кабуле.

Житель столицы Афганистана рассказал, что в результате атаки США погибли девять его родственников, в том числе шестеро детей.

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