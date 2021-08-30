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Жертвами авиаудара США в Кабуле стали 9 человек. Власти проверяют информацию, - CNN

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Кабул, Понедельник 30 августа 2021 05:45
Жертвами авиаудара США в Кабуле стали 9 человек. Власти проверяют информацию, - CNN Фото: в результате авиаудара США в Кабуле погибли 9 человек (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Девять членов одной семьи, в том числе шестеро детей, были убиты в результате удара американского беспилотника по авто со смертниками ИГИЛ в Кабуле. С таким объявлением выступил брат одного из убитых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Вскоре после сообщения CNN военные США подтвердили, что в результате удара поступают сообщения о жертвах среди гражданского населения.

"Мы знаем, что в результате разрушения транспортного средства произошли значительные и мощные взрывы, которые свидетельствуют о наличии большого количества взрывчатого материала внутри, что могло привести к дополнительным жертвам. Неясно, что могло произойти, и мы проводим дальнейшее расследование", - заявил пресс-секретарь Центрального командования США Билл Урбан.

Напомним, сегодня в Кабуле прогремел мощный взрыв, а позже выяснилось, что это военные США нанесли ракетный удар.

Сначала была информация о минимум 2 погибших и трех раненых.Позже в Пентагоне заявили о шестерых погибших, в том четверых детей.

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