"Талибан" возьмет под контроль аэропорт Кабула 31 августа, - Al-Jazeera
Фото: аэропорт Кабула перейдет под контроль талибов 31 августа (Getty Images)
Международный аэропорт Кабула перейдет под контроль боевиков движения "Талибан" 31 августа после вывода американских войск из Афганистана.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на телеканал Al-Jazeera.
"Движение возьмет на себя полный контроль над аэропортом Кабула после вывода войск США завтра, во вторник", - сообщает телеканал со ссылкой на источник среди боевиков "Талибана".
Источник также заявил, что "Талибан" ведет переговоры с Турцией и Катаром о технической помощи для обеспечения работы аэропорта. На данный момент соглашение не достигнуто.