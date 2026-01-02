"Ідуть по одному": в Нацгвардії розкрили нову тактику росіян переміщення у Покровськ

За його словами, противник застосовує тактику просочування по одному, розраховуючи залишитися непоміченим. Однак Сили оборони фіксують такі спроби та завдають вогневого ураження, щоб не допустити проникнення російських підрозділів до Покровська та зменшити навантаження на військових, які тримають оборону безпосередньо в місті.

Яременко зазначив, що українські підрозділи також працюють над розширенням і підтриманням логістичних маршрутів у напрямку Покровська та Мирнограда, аби забезпечити піхоту всім необхідним для оборони.

Крім того, пріоритетним завданням артилерії залишається контрбатарейна боротьба - знищення ворожих артилерійських систем, які регулярно обстрілюють позиції українських військ та операторів дронів. Водночас через високу інтенсивність штурмів артилерійські підрозділи також завдають ударів по живій силі противника та його бронетехніці.