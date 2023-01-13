Ідуть бої, місцями ворога відтиснули. Військові розповіли про ситуацію в Соледарі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення українського військового "Мадяра" в Telegram.

Сьогодні, 13 січня, командир окремої тактичної групи аеророзвідки із позивним "Мадяр" закликав українців не підтримувати й не поширювати російську пропаганду, що нібито сили ЗСУ відійшли від Соледару, "здавши" його ворогу.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Він розповів, що зараз за Соледар йдуть запеклі бої. Військовий показав, що просто зараз український дрон літає просто над центром міста спостерігаючи за пересуваннями ворога.

"Є гарні новини від частини населених пунктів, з котрих вони (росіяни - ред.) намагались обходити Соледар, в частині котрого відбуваються зараз інтенсивні стрілкові бої, відбувається арт-батл. Вдалося війську ЗСУ відтиснути ворога і він був вимушений відступити достатньо великими силами штурмовиків, ми це все супроводжуємо, фільмуємо і наносимо відповідні ураження", - сказав "Мадяр".

На першому відео український військовий переплутав дати, вказавши 13 грудня, проте записав додаткове, в якому все ж наголосив, що відео він записує саме зараз, 13 січня.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.