Идут бои, местами врага оттеснили. Военные рассказали о ситуации в Соледаре

В настоящее время в Соледаре идут тяжелые бои, однако защитники Украины продолжают отражать наступление российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение украинского военного "Мадяра" в Telegram.

Сегодня, 13 января, командир отдельной тактической группы аэроразведки с позывным "Мадяр" призвал украинцев не поддерживать и не распространять российскую пропаганду, что якобы силы ВСУ отошли от Соледара "сдав" его врагу.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Он рассказал, что сейчас за Соледар идут ожесточенные бои. Военный показал, что просто сейчас украинский дрон летает прямо над центром города, наблюдая за передвижениями врага.

"Есть хорошие новости от части населенных пунктов, из которых они (россияне - ред.) пытались обходить Соледар, в части которого происходят сейчас интенсивные стрелковые бои, происходит арт-батл. Удалось войску ВСУ оттеснить врага и он был вынужден отступить достаточно большими силами штурмовиков, мы это все сопровождаем, снимаем и наносим соответствующие поражения", - сказал "Мадьяр".

На первом видео украинский военный перепутал даты, указав 13 декабря, однако записал дополнительное, в котором подчеркнул, что видео он записывает именно сейчас, 13 января.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.