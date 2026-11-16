Ідеї з нафталіну. У Кишиневі відповіли на вимогу Москви про федералізацію Молдови

Вимогу Росії перетворити Молдову на федерацію разом з Придністров'ям і Гагаузією в Кишиневі назвали ідеями, "діставши з нафталіну". Курс країни на вступ до ЄС закріплений у Конституції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на молдовське видання NewsMaker , яке цитує голову парламенту Молдови та лідера партії PAS Ігоря Гросу.

Голова молдовського парламенту наголосив, що питання вибору курсу країни вирішене.

"Ми провели референдум, на якому люди проголосували, і ми записали в Конституції: вектор Республіки Молдова - це європейська інтеграція. Крапка. Усі інші ідеї, витягнуті Російською Федерацією з нафталіну, для нас не мають значення", - заявив він.

12 листопада російське видання "Эхо" з посиланням на джерела серед переговірників повідомило, що серед умов Москви щодо системи безпеки в Європі є федералізація Молдови. Ідеться про федеративну республіку з Молдови, Придністров'я та Гагаузії.

Наступного дня про це ж написало німецьке видання Bild. За його даними, у разі вступу Молдови до ЄС Придністров'я та Гагаузія мають отримати право провести референдуми про незалежність. Ці умови нібито представили і європейцям під час переговорів в Абу-Дабі.

Уряд Молдови, реагуючи на ці повідомлення, заявив, що чим ближче країна до Євросоюзу, тим більше з'являється "страшилок з Москви".