Ідеї з нафталіну. У Кишиневі відповіли на вимогу Москви про федералізацію Молдови
Вимогу Росії перетворити Молдову на федерацію разом з Придністров'ям і Гагаузією в Кишиневі назвали ідеями, "діставши з нафталіну". Курс країни на вступ до ЄС закріплений у Конституції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на молдовське видання NewsMaker, яке цитує голову парламенту Молдови та лідера партії PAS Ігоря Гросу.
Голова молдовського парламенту наголосив, що питання вибору курсу країни вирішене.
"Ми провели референдум, на якому люди проголосували, і ми записали в Конституції: вектор Республіки Молдова - це європейська інтеграція. Крапка. Усі інші ідеї, витягнуті Російською Федерацією з нафталіну, для нас не мають значення", - заявив він.
12 листопада російське видання "Эхо" з посиланням на джерела серед переговірників повідомило, що серед умов Москви щодо системи безпеки в Європі є федералізація Молдови. Ідеться про федеративну республіку з Молдови, Придністров'я та Гагаузії.
Наступного дня про це ж написало німецьке видання Bild. За його даними, у разі вступу Молдови до ЄС Придністров'я та Гагаузія мають отримати право провести референдуми про незалежність. Ці умови нібито представили і європейцям під час переговорів в Абу-Дабі.
Уряд Молдови, реагуючи на ці повідомлення, заявив, що чим ближче країна до Євросоюзу, тим більше з'являється "страшилок з Москви".
Вимоги щодо Молдови - частина ширшого пакета російських умов. За даними Bild, Москва також хоче виходу Фінляндії з НАТО і відмови Альянсу від баз у країнах Балтії, хоча Пєсков заперечив, що такі умови висували. ЗМІ також повідомляли, що Росія знову вимагає від НАТО відвести війська на позиції 1997 року.
Водночас обговорювати ключові для України питання на переговорах в Абу-Дабі Москва не захотіла. За даними джерел РБК-Україна, російська делегація відмовилася говорити про припинення вогню, території, енергетику та безпеку в Чорному морі.